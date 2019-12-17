Звездные гости, смелое платье именинницы и песня Янису Тимме: чем запомнилась вечеринка в честь дня рождения Анны Седоковой

16 декабря Анна Седокова с размахом отметила день рождения. Певица собрала всех звездных друзей на шумной тусовке в центре Москвы.

Кадр из микроблога Анны Седоковой

16 декабря Анне Седоковой исполнилось 37 лет. Несмотря на суетное предновогоднее время, заполненное срочными делами и выступлениями на корпоративах, звезда решила посвятить весь день только себе любимой.

Певица провела у стилиста не один, не два и даже не три часа, чтобы сделать новую прическу и приготовиться к своему празднику.

А вечером Анна вместе с возлюбленным Янисом Тиммой встречала гостей в одном из ночных клубов Москвы.

Исполнительница пригласила на праздник всех своих самых знаменитых друзей: Клаву Коку, Наталью Рудову, Иду Галич, Гусейна Гасанова и других представителей отечественного шоу-бизнеса.

Вы тоже заметили, что многие гости младше Седоковой? Звезда не раз признавалась, что не ощущает себя на свой реальный возраст, и наглядно подтвердила это в свой день рождения.

Пришел поздравить именинницу и солист группы MBand Анатолий Цой. Знаменитостей связывает очень близкая дружба. Из-за этого поклонникам не раз казалось, что Седокова и Цой — пара.

На празднике Анны выступили самые топовые (и молодежные) исполнители этого года: певицы НаZима и Клава Кока, рэп-дуэт HammAli & Navai и многие другие артисты. А под конец вечера Седокова сама поднялась на сцену, чтобы посвятить романтичную песню Янису Тимме.

Вообще, Анна и Янис не отходили друг от друга на протяжении всей вечеринки. Влюбленные постоянно обнимались, целовались и вместе танцевали. А под утро, уже после торжества, заехали в... «Макдональдс», чтобы подкрепиться вредными, но такими вкусными бургерами. Ну разве не идеальный праздник?