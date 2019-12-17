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Звездные гости, смелое платье именинницы и песня Янису Тимме: чем запомнилась вечеринка в честь дня рождения Анны Седоковой

16 декабря Анна Седокова с размахом отметила день рождения. Певица собрала всех звездных друзей на шумной тусовке в центре Москвы. 
Анна Седокова
Кадр из микроблога Анны Седоковой

16 декабря Анне Седоковой исполнилось 37 лет. Несмотря на суетное предновогоднее время, заполненное срочными делами и выступлениями на корпоративах, звезда решила посвятить весь день только себе любимой. 

Певица провела у стилиста не один, не два и даже не три часа, чтобы сделать новую прическу и приготовиться к своему празднику. 

А вечером Анна вместе с возлюбленным Янисом Тиммой встречала гостей в одном из ночных клубов Москвы. 

Исполнительница пригласила на праздник всех своих самых знаменитых друзей: Клаву Коку, Наталью Рудову, Иду Галич, Гусейна Гасанова и других представителей отечественного шоу-бизнеса. 

Вы тоже заметили, что многие гости младше Седоковой? Звезда не раз признавалась, что не ощущает себя на свой реальный возраст, и наглядно подтвердила это в свой день рождения. 

Пришел поздравить именинницу и солист группы MBand Анатолий Цой. Знаменитостей связывает очень близкая дружба. Из-за этого поклонникам не раз казалось, что Седокова и Цой — пара

На празднике Анны выступили самые топовые (и молодежные) исполнители этого года: певицы НаZима и Клава Кока, рэп-дуэт HammAli & Navai и многие другие артисты. А под конец вечера Седокова сама поднялась на сцену, чтобы посвятить романтичную песню Янису Тимме. 

Вообще, Анна и Янис не отходили друг от друга на протяжении всей вечеринки. Влюбленные постоянно обнимались, целовались и вместе танцевали. А под утро, уже после торжества, заехали в... «Макдональдс», чтобы подкрепиться вредными, но такими вкусными бургерами. Ну разве не идеальный праздник?

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17 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Instagram
Теги

Анна Седокова, Анна Хилькевич, Наталья Рудова, Мария Кравцова (Марика), Певец Юркисс, Митя Фомин, Клава Кока, Ида Галич, Анна Семенович

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • красивое у Ани платье!

  • Вечеринка запомнилась огромными сисями Анны, которые наверняка под конец таки выскочили из микролифчика, все к этому шло )

  • вроде и мужика себе нашла..а нож облизует...

  • Видео с жарящимся мясом, голым телом и распущенными волосьями в непосредственной близости вызвало неоднозначную реакцию ....

  • Гость

    красивое у Ани платье!

    Главное, что ничего не скрывает из ее достоинств

  • Молодится из всех последних сил, из кожи выпрыгивает. Ну что тут - имеет желание, пусть)))

  • Гость

    Молодится из всех последних сил, из кожи выпрыгивает. Ну что тут - имеет желание, пусть)))

    В смысле молодиться? Ей всего 37. Как должна вести себя девушка в 37 по вашему?

  • Гость

    Молодится из всех последних сил, из кожи выпрыгивает. Ну что тут - имеет желание, пусть)))

    В плане молодиться?Т.е. Лолита в красном мини в 60 лет - это норма, а Анна в красивом длинном платье в 37 лет - это молодиться!У вас все хорошо с восприятием информации?

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