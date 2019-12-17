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Меган Маркл возглавила рейтинг знаменитостей, которых больше всех критиковали в 2019 году

Год подходит к завершению, а это значит, что наступило время для подведения итогов. Стало известно, верхушку какого рейтинга возглавила Меган Маркл. Увы, это не самый приятный топ.
Меган Маркл

В преддверии нового года издание Express поделилось результатами недавно проведенного опроса в Великобритании. В его рамках выбирали медийную персону, которая больше всех натерпелась в 2019-м. Несправедливость со стороны журналистов, давление общественности, публичные скандалы — как только не намучились упомянутые в рейтинге страдальцы.

Согласно результатам опроса, половина участников признала, что хуже всего в этом году пришлось... Меган Маркл. Герцогиня Сассекская обошла Елизавету II и Грету Тунберг.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри

Как же так получилось и почему Меган получила звание главной жертвы 2019 года?

Наверняка это было связано со скандальным интервью, в котором Меган пожаловалась на прессинг со стороны журналистов и отсутствие всякого сочувствия. Она едва сдерживала слезы и показалась режиссеру документального фильма «задетой и уязвимой».

После этого признания, правда, стало только хуже: на герцогиню обрушилась ее сводная сестра Саманта, а затем беда прилетела откуда не ждали — из родной Америки. Там Меган от души раскритиковала популярная телеведущая Венди Уильямс, озвучив точку зрения многих. «Никому тебя не жаль», — довольно резко сказала она.

Между тем на третьем месте после Меган и комика Анта Макпартлина расположилась Елизавета II. Ее Величество в этом году критиковали из-за того, что она допустила скандальное интервью принца Эндрю о дружбе с Джеффри Эпштейном. Также в рейтинге оказалась активистка Грета Тунберг, которой доставалось за «школьные забастовки» и конфликты в соцсетях с президентом США Дональдом Трампом.

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17 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • Бедная Маркл. Вроде и знаменитая,а все ей нельзя. Вон,Бородина и в картье и шмотки, машины,курорты ...а Меган в HM платьях, максимум,что ей разрешают...

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