Меган Маркл возглавила рейтинг знаменитостей, которых больше всех критиковали в 2019 году

Год подходит к завершению, а это значит, что наступило время для подведения итогов. Стало известно, верхушку какого рейтинга возглавила Меган Маркл. Увы, это не самый приятный топ.

В преддверии нового года издание Express поделилось результатами недавно проведенного опроса в Великобритании. В его рамках выбирали медийную персону, которая больше всех натерпелась в 2019-м. Несправедливость со стороны журналистов, давление общественности, публичные скандалы — как только не намучились упомянутые в рейтинге страдальцы.

Согласно результатам опроса, половина участников признала, что хуже всего в этом году пришлось... Меган Маркл. Герцогиня Сассекская обошла Елизавету II и Грету Тунберг.

Меган Маркл и принц Гарри

Как же так получилось и почему Меган получила звание главной жертвы 2019 года?

Наверняка это было связано со скандальным интервью, в котором Меган пожаловалась на прессинг со стороны журналистов и отсутствие всякого сочувствия. Она едва сдерживала слезы и показалась режиссеру документального фильма «задетой и уязвимой»

После этого признания, правда, стало только хуже: на герцогиню обрушилась ее сводная сестра Саманта, а затем беда прилетела откуда не ждали — из родной Америки. Там Меган от души раскритиковала популярная телеведущая Венди Уильямс, озвучив точку зрения многих. «Никому тебя не жаль», — довольно резко сказала она.

1 2 3 ... 10 Меган Маркл часто критикуют в британской прессе

Между тем на третьем месте после Меган и комика Анта Макпартлина расположилась Елизавета II. Ее Величество в этом году критиковали из-за того, что она допустила скандальное интервью принца Эндрю о дружбе с Джеффри Эпштейном. Также в рейтинге оказалась активистка Грета Тунберг, которой доставалось за «школьные забастовки» и конфликты в соцсетях с президентом США Дональдом Трампом.