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Металл на голое тело: Ирина Шейк примерила кутюрные доспехи 25-летней давности

33-летняя Ирина Шейк снова украсила обложку фэшн-издания. В съемке модель примерила множество оригинальных образов, но один из самых интересных — дизайнерские доспехи, в которых Ирина выглядит невероятно сексуально.
Ирина Шейк

Ирина Шейк стала главной героиней нового номера журнала 7Hollywood. Об этом она сообщила в своем Инстаграме. В рамках фотосессии звезда примерила несколько образов, автором которых является культовый дизайнер Тьерри Мюглер. Модельер известен своей тягой к футуризму — за это его любят Ким Кардашьян, Леди Гага, Бейонсе и многие другие знаменитости.

Показ Thierry Mugler 1995 года
Показ Thierry Mugler 1995 года

На одной из обложек (этот снимок Шейк на днях опубликовала у себя в Истаграме) Ирина предстала в золотых доспехах и золотом чокере. Тонкая талия модели, «закованная» в благородный металл, стала предметом восхищения среди поклонников: «Богиня», «Шикарная женщина», «Ну какая же красивая!».

Надя Ауэрманн
Надя Ауэрманн

Напомним, что этому образу уже почти 25 лет. В таком же металлическом корсете дефилировала супермодель Надя Ауэрманн (в рамках осенне-зимнего показа Дома в 1995 году). Правда, вместо чокера манекенщица демонстрировала колье с камнями, а завершающим штрихом ее лука были длинные перчатки — тоже из металла! Тогда задумка Тьерри Мюглера показалась некоторым провокационной. Сегодня эти доспехи выглядят остросексуально — во многом благодаря Ирине Шейк. 

Тот архивный показ Thierry Mugler стал отражением микса идей футуризма и поклонения женскому телу. Например, тогда же был продемонстрирован костюм робота, одновременно воспевающий наготу и расцвет технологий.

  • Надя Ауэрманн
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    Первой доспехи Тьерри  Мюглера примерила модель Надя Ауэманн четверть века назад
    Смотреть галерею

Другой, не менее запоминающийся образ Ирины Шейк из съемки для 7Hollywood, — это винтажный корсет из культового клипа Майкла Джордана на песню Too Funky (еще несколько месяцев назад модель показывала его в соцсетях). Поистине сумасшедший наряд представляет собой переднюю часть мотоцикла Harley-Davidson, а шорты с бахромой и «огненные» казаки дополняют оригинальный образ. Что скажете?

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17 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, @7hollywood_mag, @muglerette54/Instagram
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Ирина Шейк

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  • Наша красавица Ирина ,обожаю ее ,всегда улыбка ,всегда красива ...

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