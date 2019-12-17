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«Говорить такое будущей королеве?»: телеведущая смутила Кейт Миддлтон пошлой шуткой, и никто в Сети этого не оценил

Программа «Королевское Рождество с Берри» собрала у экранов немало зрителей благодаря участию в ней четы Кембриджей. После трансляции выпуска на телевидении выяснилось, что ведущая невинного кулинарного шоу позволила себе двусмысленность в адрес герцогини.

Кейт Миддлтон известна своим спокойным характером и невозмутимостью, но порой даже ее можно вогнать в краску. Недавно это удалось сделать одной известной британской телеведущей и писательнице. Кембриджи стали гостями программы «Королевское Рождество с Берри» и под чутким руководством звезды приготовили праздничные блюда для сотрудников благотворительной организации и волонтеров.

В программе также показали материал, отснятый в мае, когда Кейт вместе с Берри увлеченно готовили кексы.

Кейт Миддлтон

Однако процессе обаятельная Мэри Берри, которая производит впечатление божьего одуванчика, вдруг выдала двусмысленность, которая смутила вечно спокойную герцогиню.

Она поинтересовалась у Кэтрин, не желает ли та выдавить глазурь на выпечку. Примечательно, что в вопросе Мэри использовала глагол squirt, который в английском языке имеет несколько значений. Он переводится как «разбрызгивать» или «выдавливать что-то тягучее». Но есть сленговое значение, связанное с женским оргазмом.

Предложение Мэри несколько озадачило Кэтрин. Она нервно засмеялась и попросила телеведущую сначала показать ей, как это делается.

Зрители, смотревшие программу, сначала не поверили своим ушам. Никто не ожидал, что ведущая позволит себе такую двусмысленную шутку. «Мэри, тебе не стоило спрашивать о подобном», «Как можно говорить такое будущей королеве?!» — возмутились в Сети. Впрочем, нашлись и те, кому слова звезды телевидения показались забавными.

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17 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kensingtonroyal, @mattporteous/Instagram, Getty Images
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Кейт Миддлтон

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3 комментария Добавить комментарий
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  • По-моему перевод двусмысленной шутки с английского на русский, да еще с подробными пояснениями выглядит крайне глупо. Вся соль теряется.

  • Не люблю Кейт ,сама пошлая. Но шутка действительно пошлая и глупая.

  • А не будет будущая королева-мать на ТВ засвечиваться - не будут ей там и двусмысленные шуточки отвешивать. Это уровень вечной шоу-"девочки" Мег.

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