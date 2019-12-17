Алена Шишкова провозгласила себя королевой Троллей и выложила фото с розовыми тенями

27-летняя модель — обладательница кукольной внешности, о чем ей нередко говорят поклонники. Возможно, благодаря ей же Алена Шишкова недавно заключила довольно интересный контракт.

Алена Шишкова

Алена Шишкова на днях опубликовала в Инстаграме фото с игрушкой, чем немало удивила фолловеров. «Признаюсь в любви к Троллям», — написала Алена под снимком. На фотографии Шишкова позирует в розовом топе и с ярким макияжем — розовые тени и помада в тон создали игривый образ. К груди Алена прижимала куклу-тролля.

Подписчикам понравилось необычное фото, и они поспешили оставить приятные комментарии: «Сама куколка», «Самая милая фотка которую я только видела», «Похожи», «Теперь в тему перекраситься в розовый».

Оказалось, что Шишкова не просто так предалась детским забавам и любимые игрушки ее дочери здесь тоже ни при чем. Алена была выбрана амбассадором бренда — теперь она обещает держать поклонников в курсе всех новостей о сказочных троллях. Уверены, маленькая Алиса больше всех рада новой работе мамы.