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Алена Шишкова провозгласила себя королевой Троллей и выложила фото с розовыми тенями

27-летняя модель — обладательница кукольной внешности, о чем ей нередко говорят поклонники. Возможно, благодаря ей же Алена Шишкова недавно заключила довольно интересный контракт.
Алена Шишкова
Алена Шишкова

Алена Шишкова на днях опубликовала в Инстаграме фото с игрушкой, чем немало удивила фолловеров. «Признаюсь в любви к Троллям», — написала Алена под снимком. На фотографии Шишкова позирует в розовом топе и с ярким макияжем — розовые тени и помада в тон создали игривый образ. К груди Алена прижимала куклу-тролля.

Подписчикам понравилось необычное фото, и они поспешили оставить приятные комментарии: «Сама куколка», «Самая милая фотка которую я только видела», «Похожи», «Теперь в тему перекраситься в розовый».

Оказалось, что Шишкова не просто так предалась детским забавам и любимые игрушки ее дочери здесь тоже ни при чем. Алена была выбрана амбассадором бренда — теперь она обещает держать поклонников в курсе всех новостей о сказочных троллях. Уверены, маленькая Алиса больше всех рада новой работе мамы.

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17 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @missalena.92/Instagram

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3 комментария Добавить комментарий
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  • Так это не парик, что ли? У нее ж вроде своих три волосины, а тут густые волосы

  • Похоже это парик. Алене не идёт этот цвет и челка. Она стала похожа на узкоглазого монгола с толстыми щеками. Это отчетливо видно на фото и видео со страницы Симоны. На своей странице у Алёны все отфотошоплено.

  • Зачем столько филеров в щеки, это же карикатурно. Они себя вообще видят в зеркало?

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