Хиджаб, ноль косметики, отчаяние во взгляде: как теперь выглядит певица Шинейд О'Коннор

Многие помнят Шинейд О'Коннор по клипу Nothing Compares 2 U, в котором большеглазая ирландка пела романтичную балладу. Певица смотрела в камеру, и на ее лице одна другую сменяли эмоции. Эпатажная бунтарка, брившая голову наголо, запомнилась многим. Она демонстративно отказывалась от престижных наград, требовала вычеркнуть свое имя из списков номинантов на Grammy и прославилась не только своим меццо-сопрано, но и скандальными заявлениями.
Так, на одном из концертов Шинейд наотрез отказалась выступать, если перед началом прозвучит государственный гимн США. За эту выходку О'Коннор снискала неодобрение самого Фрэнка Синатры.
На днях Шинейд продемонстрировала, что, несмотря на смену мировоззрения, она осталась верна своей главной любви — музыке. Как сообщает издание Daily Mail, певица вышла на сцену Shepherd's Bush Empire. Но в ней сложно было узнать ту хрупкую девушку, которая очаровала всех в знаменитом клипе. Для выступления Шинейд выбрала клетчатое платье-абайю и темный хиджаб. Примечательно, что на О'Коннор не было ни капли макияжа.
Многим бросились в глаза грусть и отчаяние во взгляде Шинейд. Несмотря на улыбку, она казалась чем-то опечаленной. Возможно, так на нее повлияла одна из исполненных ею песен, или же певица испытала какие-то глубокие внутренние переживания.