Хиджаб, ноль косметики, отчаяние во взгляде: как теперь выглядит певица Шинейд О'Коннор

Ирландская певица Шинейд О'Коннор запомнилась многим благодаря хиту Nothing Compares 2 U. Однако теперь артистка совсем перестала напоминать прежнюю себя. На недавнем выступлении метаморфозы, произошедшие со звездой, были особенно заметны.

Многие помнят Шинейд О'Коннор по клипу Nothing Compares 2 U, в котором большеглазая ирландка пела романтичную балладу. Певица смотрела в камеру, и на ее лице одна другую сменяли эмоции. Эпатажная бунтарка, брившая голову наголо, запомнилась многим. Она демонстративно отказывалась от престижных наград, требовала вычеркнуть свое имя из списков номинантов на Grammy и прославилась не только своим меццо-сопрано, но и скандальными заявлениями.

Так, на одном из концертов Шинейд наотрез отказалась выступать, если перед началом прозвучит государственный гимн США. За эту выходку О'Коннор снискала неодобрение самого Фрэнка Синатры.

В 2003 году Шинейд объявила, что покидает музыкальную индустрию. На протяжении длительного времени певица страдала от депрессии. Ее даже посещали суицидальные мысли. В 2018-м О'Коннор объявила, что приняла ислам и сменила имя. По словам звезды, это сделало ее счастливее.

На днях Шинейд продемонстрировала, что, несмотря на смену мировоззрения, она осталась верна своей главной любви — музыке. Как сообщает издание Daily Mail, певица вышла на сцену Shepherd's Bush Empire. Но в ней сложно было узнать ту хрупкую девушку, которая очаровала всех в знаменитом клипе. Для выступления Шинейд выбрала клетчатое платье-абайю и темный хиджаб. Примечательно, что на О'Коннор не было ни капли макияжа.

Многим бросились в глаза грусть и отчаяние во взгляде Шинейд. Несмотря на улыбку, она казалась чем-то опечаленной. Возможно, так на нее повлияла одна из исполненных ею песен, или же певица испытала какие-то глубокие внутренние переживания.