«Не ногти, а когти»: Светлана Лобода смутила подписчиков экстремальным маникюром

Светлана Лобода известна дерзким стилем. По всей видимости, новым фото в Инстаграме певица решила удивить даже самых искушенных поклонников, и ей это удалось. Светлана продемонстрировала длинный красный маникюр, сфотографировавшись в зеркало, и получила неоднозначную реакцию со стороны подписчиков.
Маникюр Светланы смутил фолловеров: «Не ногти, а когти», «И как с такими в быту, можно себе навредить», «Рядом с вами и стоять страшно... Такие когти», «Да, что она ими только делает?», «Дешевый маникюр», «Мастера маникюра нужно срочно сменить!», «Росомаха завидует».
Впрочем, некоторые подписчики предположили, что это ненастоящие ногти, а типсы, которые были крайне популярны в 1990-х. Да уж, все новое — хорошо забытое старое!