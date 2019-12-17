«Не ногти, а когти»: Светлана Лобода смутила подписчиков экстремальным маникюром

37-летняя Светлана Лобода обожает эпатировать публику сексуальными образами. Судя по новому фото, певица решила последовать новому тренду на неестественно длинные ногти, но подписчики не оценили.

Светлана Лобода известна дерзким стилем. По всей видимости, новым фото в Инстаграме певица решила удивить даже самых искушенных поклонников, и ей это удалось. Светлана продемонстрировала длинный красный маникюр, сфотографировавшись в зеркало, и получила неоднозначную реакцию со стороны подписчиков.

Маникюр Светланы смутил фолловеров: «Не ногти, а когти», «И как с такими в быту, можно себе навредить», «Рядом с вами и стоять страшно... Такие когти», «Да, что она ими только делает?», «Дешевый маникюр», «Мастера маникюра нужно срочно сменить!», «Росомаха завидует».

1 2 3 ... 9 Обычно Светлана Лобода отдает предпочтение коротким ногтям

Впрочем, некоторые подписчики предположили, что это ненастоящие ногти, а типсы, которые были крайне популярны в 1990-х. Да уж, все новое — хорошо забытое старое!