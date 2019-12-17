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«Не ногти, а когти»: Светлана Лобода смутила подписчиков экстремальным маникюром

37-летняя Светлана Лобода обожает эпатировать публику сексуальными образами. Судя по новому фото, певица решила последовать новому тренду на неестественно длинные ногти, но подписчики не оценили.
Светлана Лобода

Светлана Лобода известна дерзким стилем. По всей видимости, новым фото в Инстаграме певица решила удивить даже самых искушенных поклонников, и ей это удалось. Светлана продемонстрировала длинный красный маникюр, сфотографировавшись в зеркало, и получила неоднозначную реакцию со стороны подписчиков.

Маникюр Светланы смутил фолловеров: «Не ногти, а когти», «И как с такими в быту, можно себе навредить», «Рядом с вами и стоять страшно... Такие когти», «Да, что она ими только делает?», «Дешевый маникюр», «Мастера маникюра нужно срочно сменить!», «Росомаха завидует».

Впрочем, некоторые подписчики предположили, что это ненастоящие ногти, а типсы, которые были крайне популярны в 1990-х. Да уж, все новое — хорошо забытое старое!

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17 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @lobodaofficial/Instagram
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Светлана Лобода

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3 комментария Добавить комментарий
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  • А сколько там фауны под этими когтями - и представить страшно...

  • Кто -нибудь различает лободу с бузовой?

  • Качество туалетной гигиены понятно.

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