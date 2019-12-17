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Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри едва не погибли в авиакатастрофе

Пресс-служба британской королевской семьи тщательно скрывает неприятные инциденты, случающиеся с монаршими особами. Однако недавно журналистам стало известно о тревожном случае, который недавно произошел с Меган и Гарри. 
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл

Обычно Кенсингтонский дворец официально сообщает только о радостных событиях касаемо членов британской королевской семьи. Однако инсайдеры всегда не прочь поделиться другой информацией с журналистами. 

Так, недавно британским СМИ стало известно, что 24 августа принц Гарри и Меган Маркл чуть не погибли. 

В тот день герцог и герцогиня Сассекские вместе с 3-месячным сыном Арчи возвращались из короткого путешествия в Ниццу, куда отправлялись на свадьбу друзей. 

Принц Гарри, Меган Маркл
 

Частный самолет с известными пассажирами был уже в нескольких километрах от Лондона и приступил к снижению, когда рядом с ним внезапно возник полуметровый дрон с видеокамерой. 

Устройство пролетело примерно в трех метрах от воздушного судна с Меган и Гарри, и, к счастью, не задело его.  

Кстати, в тот день в аэропорту, где должна была приземлиться королевская семья, были приостановлены вылеты целых (!) 36 рейсов — как раз из-за этого дрона. 

«Если бы дрон ударился о ветровое стекло, он бы убил или серьезно травмировал как минимум одного из пилотов. Скорее всего, пострадали бы оба, тогда все пассажиры разбились бы о землю. Тем более, никто из них даже не заметил, что рядом летает какой-то предмет», — прокомментировал инцидент бывший пилот Терри Тозер в интервью с порталом Express.co. 

Уже долгое время полиция тщетно разыскивает владельца дрона. Вообще, в Великобритании довольно остро стоит вопрос с беспилотными летательными аппаратами. В стране разработан целый свод правил для безопасного использования воздушных камер, но видеолюбители постоянно их нарушают, запуская беспилотники намного выше, чем это разрешено. 

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17 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images
Теги

Меган Маркл, Принц Гарри

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • И никто не подумал каких ужасов натерпелся бедный маленький дрюня. Летишь себе, никого не трогаешь. И внезапно несется на тебя огромная фигня с физиономией Меган Маркл в иллюминаторе! Что там себе думает общество защиты дронов? Они собираются писать петицию?

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