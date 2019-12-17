Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри едва не погибли в авиакатастрофе

Обычно Кенсингтонский дворец официально сообщает только о радостных событиях касаемо членов британской королевской семьи. Однако инсайдеры всегда не прочь поделиться другой информацией с журналистами.
В тот день герцог и герцогиня Сассекские вместе с 3-месячным сыном Арчи возвращались из короткого путешествия в Ниццу, куда отправлялись на свадьбу друзей.
Частный самолет с известными пассажирами был уже в нескольких километрах от Лондона и приступил к снижению, когда рядом с ним внезапно возник полуметровый дрон с видеокамерой.
Кстати, в тот день в аэропорту, где должна была приземлиться королевская семья, были приостановлены вылеты целых (!) 36 рейсов — как раз из-за этого дрона.
«Если бы дрон ударился о ветровое стекло, он бы убил или серьезно травмировал как минимум одного из пилотов. Скорее всего, пострадали бы оба, тогда все пассажиры разбились бы о землю. Тем более, никто из них даже не заметил, что рядом летает какой-то предмет», — прокомментировал инцидент бывший пилот Терри Тозер в интервью с порталом Express.co.
Уже долгое время полиция тщетно разыскивает владельца дрона. Вообще, в Великобритании довольно остро стоит вопрос с беспилотными летательными аппаратами. В стране разработан целый свод правил для безопасного использования воздушных камер, но видеолюбители постоянно их нарушают, запуская беспилотники намного выше, чем это разрешено.