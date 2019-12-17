Стало известно, что Меган Маркл и принц Гарри едва не погибли в авиакатастрофе

Пресс-служба британской королевской семьи тщательно скрывает неприятные инциденты, случающиеся с монаршими особами. Однако недавно журналистам стало известно о тревожном случае, который недавно произошел с Меган и Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл

Обычно Кенсингтонский дворец официально сообщает только о радостных событиях касаемо членов британской королевской семьи. Однако инсайдеры всегда не прочь поделиться другой информацией с журналистами.

Так, недавно британским СМИ стало известно, что 24 августа принц Гарри и Меган Маркл чуть не погибли.

В тот день герцог и герцогиня Сассекские вместе с 3-месячным сыном Арчи возвращались из короткого путешествия в Ниццу, куда отправлялись на свадьбу друзей.

Частный самолет с известными пассажирами был уже в нескольких километрах от Лондона и приступил к снижению, когда рядом с ним внезапно возник полуметровый дрон с видеокамерой.

Устройство пролетело примерно в трех метрах от воздушного судна с Меган и Гарри, и, к счастью, не задело его.

Кстати, в тот день в аэропорту, где должна была приземлиться королевская семья, были приостановлены вылеты целых (!) 36 рейсов — как раз из-за этого дрона.



«Если бы дрон ударился о ветровое стекло, он бы убил или серьезно травмировал как минимум одного из пилотов. Скорее всего, пострадали бы оба, тогда все пассажиры разбились бы о землю. Тем более, никто из них даже не заметил, что рядом летает какой-то предмет», — прокомментировал инцидент бывший пилот Терри Тозер в интервью с порталом Express.co.

1 2 3 ... 10 Принц Гарри и Меган Маркл чуть не разбились на самолете

Уже долгое время полиция тщетно разыскивает владельца дрона. Вообще, в Великобритании довольно остро стоит вопрос с беспилотными летательными аппаратами. В стране разработан целый свод правил для безопасного использования воздушных камер, но видеолюбители постоянно их нарушают, запуская беспилотники намного выше, чем это разрешено.