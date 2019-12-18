Кейт Миддлтон не разрешила принцу Уильяму приобнять себя на публике

Ни для кого не станет новостью, что принц Уильям и Кейт Миддлтон всегда довольно сдержанно ведут себя на публике. Однако на днях поклонники осудили супругу наследника престола за то, что она резко отстранила его от себя.

Герцоги Кембриджские и герцоги Сассекские

Принц Уильям и Кейт Миддлтон — настоящий эталон монаршей пары. Супруги стараются никогда не нарушать королевский протокол, поэтому не проявляют нежных чувств на публике.

И если Гарри и Меган постоянно обнимаются и прикасаются друг к другу на светских мероприятиях, герцоги Кембриджские очень редко хотя бы берутся за руки.

Недавно в телевизионный эфир вышел праздничный выпуск кулинарной программы «Королевское Рождество с Мэри Берри», в котором приняли участие Уильям и Кейт.

В конце шоу, когда королевская чета уже сидела за столом вместе с другими участниками передачи, принц попытался приобнять свою жену.

Неожиданно для зрителей Миддлтон резко стряхнула руку мужа со своего плеча.

Поклонников британской королевской семьи смутил такой жест герцогини. «Неужели она не понимала, что этот неприятный момент увидят миллионы зрителей? Она же супруга будущего короля, как так можно его принижать!» — эмоционально написала одна из интернет-пользовательниц и вмиг нашла поддержку в лице других людей.

Впрочем, некоторые стараются оправдать поступок Миддлтон. Вполне возможно, у Кейт затекла рука, и она решила ее встряхнуть, или же вообще не поняла, что в этот момент к ней прикасался муж. Однако такая версия кажется убедительной очень малому количеству зрителей.