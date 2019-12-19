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Тает лед: российские хоккеистки обнажились для календаря ЖХЛ

Игроки Женской Хоккейной Лиги оставили дома клюшки и сбросили с себя щитки, а все ради съемок нового календаря. 12 отечественных хоккеисток позировали в кадре обнаженными на фоне цветов, фруктов и ягод.
Александра Воврушка
Александра Воврушка

Женская Хоккейная Лига под конец года решила порадовать поклонников не только спортивными успехами, но красотой, женственностью и нежностью своих хоккеисток. Глядя на фотографии календаря будущего года, понимаешь, что под тяжестью щитков, наколенников и шлемов в первую очередь трепетные девушки, которые могут и к борту прижать, и влюбить с первого взгляда.

Анна Пругова
Анна Пругова

В съемке приняли участие 12 девушек из 7 клубов Лиги. Красавицы позировали на фоне цветов, ягод, фруктов и других символов каждого месяца. Например, Александра Воврушка из СКСО представляет октябрь. Обнаженная спортсменка прилегла на ковер из опавших золотых листьев среди спелых тыкв.

Хоккеистка «Агидели» выглядит как главная героиня «Красоты по-американски»: Анна Пругова томно смотрит в объектив, и только лепестки роз волнующе упали на ее тело.

Игроки ЖХЛ примерили на себя роль профессиональных моделей и отлично справились — ледовые воительницы продемонстрировали свою хрупкость и открылись поклонникам с новой стороны. 

Арт-директором и фотографом выступила экс-фоторедактор Собака.ru Жанна Черненко. Все декорации создала Юлия Мещерякова, а образы хоккеисток собрали визажисты Анна Санти, Дарья Казаринова и Ольга Соловьева.

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19 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @rodnowa, @whl_ru/Instagram, Кирилл Кухмарь/ТАСС

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