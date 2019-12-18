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«Есть предел наглости и хамству?»: близкие Заворотнюк выложили фото папарацци, преследующих их семью круглыми сутками

Анастасия Заворотнюк и ее семья не могут продохнуть — уже два месяца их постоянно преследуют журналисты, пытающиеся выведать очередную сенсацию. Близким актрисы это надоело, поэтому они решили вывести недобросовестных корреспондентов на чистую воду.
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк

К семье Анастасии Заворотнюк сейчас приковано повышенное внимание. Повод, к сожалению, печальный — артистка страдает от опухоли головного мозга.

Ни муж, ни дети звезды не комментируют состояние здоровья Анастасии, предпочитая переживать происходящее в тесном семейном кругу. Однако журналистов такой подход явно не устраивает — они круглосуточно преследуют Заворотнюк и ее близких.

Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк с дочерью Анной

Терпение родственников 48-летней звезды «Моей прекрасной няни» лопнуло. Они поделились в Инстаграме снимками мужчин, дежурящих возле реабилитационного центра, в котором сейчас находится Анастасия. Близкие Заворотнюк выступили с официальным обращением.

«Где-то есть предел этой наглости и хамству? Если вы в силу возраста думаете лишь о карьерных амбициях, считая, что никогда не окажетесь на месте героев ваших репортажей, то это очень недальновидно. Жизнь слишком непредсказуема. Что вы почувствуете, если кто-то будет вот так же бесцеремонно спекулировать на теме вашего здоровья? Предлагать сотрудникам мед учреждения торговать информацией о пациентах — это низко. Мы еще раз просим не переходить границы и оставить нас в покое! Просто перенесите ситуацию на себя и поступайте по-человечески», — заявили родные актрисы.

Напомним, два месяца назад родственники Анастасии подтвердили, что актриса борется с тяжелым недугом, но ни конкретного диагноза, ни каких-либо подробностей не назвали.

С тех пор в официальном аккаунте в Инстаграме, посвященном поддержке Заворотнюк, близкие Анастасии лишь опровергают появляющуюся в СМИ информацию о состоянии здоровья актрисы, зачеркивая неугодные заголовки красными крестами.

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18 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @a_zavorotnyuk, @anna_zavorotnyuk, @podderzhka_azavorotnyuk/Instagram, Legion-Media.ru
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Анастасия Заворотнюк, Анна Заворотнюк (Стрюкова)

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