65-летняя Любовь Успенская повредила ребро шваброй на съемках клипа

Любови Успенской следует более внимательно относиться к своему здоровью. На днях певица повредила ребро, причем сделала это не очень гламурно — шваброй.

Совсем недавно Любовь Успенская представила трек «Люба всегда права», который пришелся по душе ее многочисленной армии поклонников. Дело за малым — осталось снять клип.

По замыслу певицы, фанаты должны увидеть ее в неожиданном амплуа уборщицы. «Это уже вторая моя роль подобного характера. Только не дай бог, чтобы люди поверили, что я на самом деле уборщица. Я все-таки хочу оставаться певицей», — заявила Любовь Залмановна в беседе с журналистами во время съемок.

А еще звезда рассказала, что на площадке произошел неприятный инцидент. Успенская получила травму ребра! «Так старательно мыла полы, что шваброй задела ребро и у меня теперь ушиб», — отметила Любовь.

Кстати, Успенская рассказывала, что песня «Любовь всегда права» родилась буквально за пять минут. Текст пришел в голову артистки, когда она яростно о чем-то спорила с братом.

1 2 3 ... 10 Любовь Успенская родилась в 1954 году в Киеве

Успенская, отметим, для своих 65 лет выглядит просто прекрасно! Женщина не только успевает записывать новые песни, но и активно дает концерты. Например, 15 декабря она выступила в «Крокус Сити Холле» наравне с молодыми артистами в преддверии Нового года.