Удаленные ребра и каблуки: как «живой Кен» Родриго Алвес превращается в Барби

Девочки, держимся, от красоты в обморок не падаем. Сильный и независимый Родриго Алвес решил, что с него довольно, и выпустил наружу свое альтер-эго — сексуальную соблазнительницу Джессику. Ух, что будет!

В сентябре 36-летний Родриго Алвес снова нас удивил, хотя, казалось, больше уже просто невозможно. «Живой Кен» заявил, что у него, оказывается, есть женское альтер-эго по имени Джессика, и скрывать его он больше не намерен.

«Хорошо», — подумали мы и стали ждать. Томиться долго не пришлось — теперь мужчина постоянно щеголяет в шубах и обтягивающих комбинезонах. Парик прилагается.

16 декабря Алвеса видели на Бонд-стрит — главной торговой улице Лондона, где расположены элитные бутики. Длинный блондинистый парик, огромная меховая шапка, шуба и новомодные ботильоны Balenciaga — Джессика-Родриго вышла на охоту за обновками.

Кстати, недавно Родриго неожиданно заявил, что у него больше нет желания быть «живым Кеном». Мужчина заметно прибавил в весе, а это очень не понравилось телевизионным продюсерам, которые постоянно звали его на различные шоу. От Альвеса стали требовать, чтобы он похудел, однако он так пристрастился к вкусной еде и ощущению счастья, что делать это отказывается.

«Я образованный человек, у меня степень бакалавра в области коммуникаций и связей с общественностью. Я говорю на 6 языках. Я записал 234 TВ-шоу в 24 странах. Я многого достиг и чувствую себя счастливым», — утверждал Родриго в беседе с изданием Daily Mail. Никто, правда, не ожидал, что перемены будут такими кардинальными.

1 2 3 ... 9 Родриго Алвес родился в Бразилии, но переехал с родителями Великобританию

Напомним, Родриго — британец бразильского происхождения, который к своим 36 годам перенес уже около 70 пластических операций по всему телу: он удалял ребра, несколько раз менял форму носа, закачивал бицепсы, увеличивал губы... В общем, однажды мужчина признался, что единственная часть тела, которая не подверглась трансформациям, — это его половой орган. Видимо, лучше делать уже было некуда.