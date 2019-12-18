Настя Каменских продемонстрировала пышные ягодицы на фото ню: муж одобрил, фолловеры нет

Настя Каменских часто балует подписчиков соблазнительными снимками. Однако на этот раз она решила обнажиться полностью, и реакция на откровенную фотографию певицы была неоднозначной.

Смелости Насте Каменских не занимать. Пока некоторые звезды сомневаются, публиковать ли фото в мини-платье, певица радует подписчиков снимками, на которых предстает практически без одежды.

18 декабря Настя разместила пикантный кадр — красавица предстала полностью обнаженной. Ее отражение в зеркале напротив было предусмотрительно размыто, но и открывшегося зрелища пользователям Сети оказалось вполне достаточно.

Правда, с откровенным снимком сильно резонировало философское послание, оставленное под фото.

«Женщина — это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина — это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина — это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос», — написала Каменских.

Мало кто из подписчиков комментировал текст, ведь большинство волновала лишь фотография.

Многим пользователям Сети показалось, что Каменских переборщила с эротикой. «Не стыдно такую фотку делать?», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Что-то как-то слишком откровенно», — с неодобрением писали фолловеры.