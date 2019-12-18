Настя Каменских продемонстрировала пышные ягодицы на фото ню: муж одобрил, фолловеры нет

Смелости Насте Каменских не занимать. Пока некоторые звезды сомневаются, публиковать ли фото в мини-платье, певица радует подписчиков снимками, на которых предстает практически без одежды.
18 декабря Настя разместила пикантный кадр — красавица предстала полностью обнаженной. Ее отражение в зеркале напротив было предусмотрительно размыто, но и открывшегося зрелища пользователям Сети оказалось вполне достаточно.
Правда, с откровенным снимком сильно резонировало философское послание, оставленное под фото.
Мало кто из подписчиков комментировал текст, ведь большинство волновала лишь фотография.
Многим пользователям Сети показалось, что Каменских переборщила с эротикой. «Не стыдно такую фотку делать?», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Что-то как-то слишком откровенно», — с неодобрением писали фолловеры.