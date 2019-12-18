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Настя Каменских продемонстрировала пышные ягодицы на фото ню: муж одобрил, фолловеры нет

Настя Каменских часто балует подписчиков соблазнительными снимками. Однако на этот раз она решила обнажиться полностью, и реакция на откровенную фотографию певицы была неоднозначной.
Настя Каменских

Смелости Насте Каменских не занимать. Пока некоторые звезды сомневаются, публиковать ли фото в мини-платье, певица радует подписчиков снимками, на которых предстает практически без одежды. 

Настя Каменских

18 декабря Настя разместила пикантный кадр — красавица предстала полностью обнаженной. Ее отражение в зеркале напротив было предусмотрительно размыто, но и открывшегося зрелища пользователям Сети оказалось вполне достаточно.

Правда, с откровенным снимком сильно резонировало философское послание, оставленное под фото.

«Женщина — это не только красивый макияж, идеальный маникюр, стильный образ и прическа. Женщина — это ощущения, образы, эмоции, чувства и энергия, которая сияет, когда мы приходим в контакт с ней. Женщина — это единение с природой. Иногда ты должна остаться наедине с собой, своими чувствами и телом, чтобы услышать свой внутренний голос», — написала Каменских.

Мало кто из подписчиков комментировал текст, ведь большинство волновала лишь фотография. 

Многим пользователям Сети показалось, что Каменских переборщила с эротикой. «Не стыдно такую фотку делать?», «Настя, была о тебе лучшего мнения!», «Что-то как-то слишком откровенно», — с неодобрением писали фолловеры.

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18 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @kamenskux, @realpotap/Instagram
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Настя Каменских

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5 комментариев Добавить комментарий
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  • Как же эти "хочу быть пор/но звездой-не знаю как" надоели.

  • Телеса таких объемов пристойно смотрятся только на отретушированных фото. В жизни такой гладкости нет и в помине, там все в ямочку, складочку и волну. Физика, жир форму плохо держит🙄

  • Качели были в спальне у одной моей знакомой, она делилась впечатлением о сумашедшем сексе и срастьи, это такая фишка, муж настоял, детей нет, вот и проводили время в ласках и жили для себя и живут наверно до стх пор. Вот Настя нам посыл жала, мол секса в жизни много и живем для себя.

  • Всегда искренне радовалась за женщин, которые имея такие габариты, делают подобные фото и выставляют, а еще ходят в нарядах в обтяжку и прочее.Отсутствие комплексов на грани безумия)))

  • Ну фигура у нее крупная, что там показывать, где подтянутое стройное тело!?

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