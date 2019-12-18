Александр Цыпкин выложил еще одно фото обнаженной жены Оксаны Лаврентьевой

Премия «Лучший муж года» вручается Александру Цыпкину! Он не только не был против горячей фотосессии своей жены Оксаны Лаврентьевой, но и лично выложил эти снимки на свою страничку в Инстаграме.

Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева

18 декабря Оксана Лаврентьева поделилась результатом своих изнурительных тренировок в спортзале и сделала это весьма оригинально.

40-летняя бизнесвумен опубликовала снимок в Инстаграме, который вполне можно принять за кадр какого-нибудь культового фотографа. Оксана растянулась на кровати, согнув ноги в коленях.

«Как мотивировать себя заниматься спортом? Просто сделать съемку у @d.chapala. Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя!» — сообщила явно довольная собой Оксана.

Фолловеры владелицы успешного фэшн-бизнеса пришли в неописуемый восторг и даже заявили, что такие фотографии невероятно мотивируют соблюдать правильное питание и заниматься спортом. А кто-то (довольно справедливо) поинтересовался в комментариях: а как к таким смелым снимкам на всеобщее обозрение относится супруг Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин?

Мужчина отреагировал незамедлительно — просто выложил это же фото в свою социальную сеть и подписал его: «Да, я одобряю такую фотографию своей жены в ее Инстаграме. Следующий вопрос, пожалуйста».

Более того, Цыпкин выложил еще один снимок, даже горячее предыдущего!

«Бог дал человеку тело, душу и разум, все они должны существовать гармонично. Сегодня о теле. Берегите свое тело, любите его, следите за ним, ходите в чертов спортивный зал. Если есть возможность, обязательно регулярно ходите к врачам и проверяйте свое тело, чтобы успеть, просто успеть... Все скоротечно, но многое в наших зачастую безответственных руках», — очень по-философски подписал секс-фото с предусмотрительно замазанными сосками жены Александр.

1 2 3 ... 9 Летом 2018 года Оксана Лаврентьева вышла замуж

В общем-то, глядя на такую прекрасную и красивую Оксану, мы не можем не согласиться с Цыпкиным. Тем более, пора начинать готовиться к пляжному сезону.