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Александр Цыпкин выложил еще одно фото обнаженной жены Оксаны Лаврентьевой

Премия «Лучший муж года» вручается Александру Цыпкину! Он не только не был против горячей фотосессии своей жены Оксаны Лаврентьевой, но и лично выложил эти снимки на свою страничку в Инстаграме.
Александр Цыпкин, Оксана Лаврентьева
Александр Цыпкин и Оксана Лаврентьева

18 декабря Оксана Лаврентьева поделилась результатом своих изнурительных тренировок в спортзале и сделала это весьма оригинально.

40-летняя бизнесвумен опубликовала снимок в Инстаграме, который вполне можно принять за кадр какого-нибудь культового фотографа. Оксана растянулась на кровати, согнув ноги в коленях.

«Как мотивировать себя заниматься спортом? Просто сделать съемку у @d.chapala. Увидев это фото, я поняла, что пахала в спортзале не напрасно и бросать нельзя!» — сообщила явно довольная собой Оксана.

Фолловеры владелицы успешного фэшн-бизнеса пришли в неописуемый восторг и даже заявили, что такие фотографии невероятно мотивируют соблюдать правильное питание и заниматься спортом. А кто-то (довольно справедливо) поинтересовался в комментариях: а как к таким смелым снимкам на всеобщее обозрение относится супруг Лаврентьевой, писатель Александр Цыпкин? 

Мужчина отреагировал незамедлительно — просто выложил это же фото в свою социальную сеть и подписал его: «Да, я одобряю такую фотографию своей жены в ее Инстаграме. Следующий вопрос, пожалуйста».

Более того, Цыпкин выложил еще один снимок, даже горячее предыдущего! 

«Бог дал человеку тело, душу и разум, все они должны существовать гармонично. Сегодня о теле. Берегите свое тело, любите его, следите за ним, ходите в чертов спортивный зал. Если есть возможность, обязательно регулярно ходите к врачам и проверяйте свое тело, чтобы успеть, просто успеть... Все скоротечно, но многое в наших зачастую безответственных руках», — очень по-философски подписал секс-фото с предусмотрительно замазанными сосками жены Александр.

В общем-то, глядя на такую прекрасную и красивую Оксану, мы не можем не согласиться с Цыпкиным. Тем более, пора начинать готовиться к пляжному сезону.

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18 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, @d.chapala, @alexander_tsypkin, @olololnew/Instagram
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Оксана Лаврентьева, Александр Цыпкин

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7 комментариев Добавить комментарий
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  • Лицо не ухожено. Видно что за 40. Прическа и образ серой мышки.

  • Ее сын-подросток наверняка оценил

  • Да уж, дети, одноклассники детей и колоеги по работе, лицезрееют! Ужас. Не ожидала от нее.

  • Блин, Оксана, ну зачем. Это личное.🤦‍♀️

  • Мда...40 лет, не красотка даже близко, не секси.Зачем все это?Тот случай, когда постит она, а стыдно и неловко тем, кто на это смотрит.

  • Все тети около 40 лет и больше Асмус решили переплюнуть что ли?
    Эта, Каменских, Бондарчук и пр.
    Но Асмус-то молодая и красивая)

  • Немного фотошопа и баба ягодка опять ...

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