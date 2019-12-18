«Истощение надпочечников налицо»: подписчики Ксении Бородиной бросились ставить ей диагнозы после эмоционального поста про усталость

Ксения Бородина рассказала, каким у нее получился этот декабрь. Спойлер: очень плохим. Телеведущая пожаловалась на загруженный график и постоянную усталость. Подписчики заподозрили у звезды проблемы со здоровьем.

36-летняя Ксения Бородина пожаловалась фолловерам на свою изможденность и отсутствие новогоднего настроения. В эмоциональном порыве знаменитость даже назвала декабрь энергетическим вампиром и призналась, что каждый раз именно в этот месяц чувствует упадок сил.

«33 мероприятия у одного и другого ребенка! Работы в 5 раз больше! Пробки 10 баллов!» — возмущенно сообщила Бородина и заявила, что в такой ситуации не помогут ни мандарины, ни Фрэнк Синатра.

«Да... истощение надпочечников налицо», «Конечно, с такой экологией жить в Москве», «Вам нужно попить витамин Д», «Это явные признаки депрессии», «Уставшая такая, лимон с водичкой по утрам можно и нужно пить», «Надо проверить кортизол», — написали взволнованные подписчики.

1 2 3 ... 10 Ксения Бородина разразилась гневной тирадой в адрес декабря

На все их советы Бородина дала резкий ответ: «Обожаю врачей, которые по фото диагнозы ставят, сразу кредит доверия к вам вырастает. Может, еще карты разложим?»