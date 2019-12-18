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Победивший рак Андрей Гайдулян вывел в свет новую жену в вызывающем наряде

Актер Андрей Гайдулян посетил премьеру фильма вместе с супругой. Ничего удивительного? Вы просто не видели их экстравагантные аутфиты!
Андрей Гайдулян

На днях в Научно-исследовательском кинофотоинституте состоялась премьера псевдодокументальной картины «Эдуард Суровый. Слезы Брайтона». Показ посетило множество селебрити, и среди них выделялась пара звезды «Универа» Андрея Гайдуляна и его супруги — эффектной Анастасии Велескевич.

Андрей Гайдулян
Аутфиты звездной пары впечатляют. Супруга звезды надела облегающие легинсы с тигровым принтом и белый полушубок.

Сам Андрей выбрал для мероприятие рубашку с леопардовым принтом, широкие брюки и белые кроссовки. Экстравагантный образ он дополнил... усами и очками. Было заметно, что актер поправился. Впрочем, его это нисколько не смущало. 

Напомним, в 2015 году Гайдуляну констатировали лимфому. Он прошел длительное лечение, и ему удалось победить рак. В 2018-м актер тайно женился в Лас-Вегасе на Анастасии Велескевич.

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18 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @alexandraveleskevich, @gaydulyan/Instagram, Максим Кашин
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Андрей Гайдулян

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