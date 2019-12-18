Дочь Этери Тутберидзе, которая занимается фигурным катанием, поведала о своей болезни

Этери Тутберидзе тренирует не только внушительную группу фигуристок, занимающих призовые места на различных соревнованиях, но и собственную дочь, у которой с раннего детства имеются серьезные проблемы со здоровьем.

Этери Тутберидзе с дочерью Дианой

Известный тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе с малых лет пристрастила свою дочь ко льду. С шести лет Диана профессионально занимается спортом, и за прошедшее время взяла немало престижных наград.

Стоит отметить, что девушка добилась успехов при наличии серьезного заболевания.

В 2,5 года у Дианы была диагностирована сенсоневральная тугоухость. Из-за этого дочь звезды очень плохо слышит и нуждается в особых условиях для нормальной жизни и обучения.

Несмотря на наличие недуга, Этери никогда не делала поблажек наследнице и тренировала ее наравне со здоровыми фигуристками. Это не могло не закалить характер девушки.

Недавно Диана опубликовала в своих соцсетях обращение ко всем тем, кто считает ее слабой из-за проблем со слухом.

«Я уже устала читать, что вы считаете меня больной и слабослышащей, что у меня нет будущего из-за этой болезни и все такое. Я живу обычной жизнью, учусь в обычной школе, прекрасно слышу и разговариваю с людьми», — высказалась девушка.



1 2 3 ... 8 Дочь Этери Тутберидзе Диана Дэвис рассказала о своей болезни

Диана поведала, что раньше у нее действительно были проблемы со слухом. «В какой-то момент я решила, что буду развивать свой слух. Я отказалась от аппаратов и от всего, что мне предлагали, и пришла к тому, что раскрылась и стала прекрасно слышать. Я смогла себя адаптировать», — объяснила фигуристка. Кажется, нам с вами стоит поучиться стойкости у этой девушки!