Нателла Крапивина доказала, что дружит со Светланой Лободой, выложив совместное фото впервые за долгое время

В начале ноября 2019-го в Сети только и обсуждали, что возможную ссору Светланы Лободы и Нателлы Крапивиной. Несмотря на многолетнюю дружбу и плодотворное сотрудничество, осенью девушки отписались друг от друга в Инстаграме. Тогда встревоженные поклонники артистки закидали и ее, и звездного директора вопросами: «Что же все-таки произошло?»
Многие даже приплели к этой истории Тину Канделаки: вскоре после «размолвки» Нателла Крапивина стала с ней сотрудничать. Более того, телеведущая и продюсер стали закадычными подругами. Пока поклонники исходили ревностью и возмущением, Светлана Лобода продолжала свою творческую деятельность.
7 ноября Нателла Крапивина разместила в своем Инстаграме фото с «суперзвездой» и подписала его так: «Спи спокойно, страна!». В тот момент мнения пользователей Сети разделились — кто-то решил, что таким образом директор попрощалась со своей «бывшей» подопечной, другие же, напротив, восприняли это как положительный знак.
Как бы то ни было, вплоть до 19 декабря новой информации по этой теме не поступало. В этот день Нателла опубликовала в своем Инстаграме снимок, на котором вместе с ней позирует альпака и... Светлана!
«Настроение заметно улучшается, когда понимаешь, что до солнца осталось только два дня. Буду бессмысленной и бесполезной, зато очень милой, как альпака. Альпака не возражает», — подписала фото девушка. А в комментариях первой ей ответила Лобода. Оказалось, она уже успела вновь подписаться на своего директора. Наконец-то фанаты певицы вздохнули с облегчением — судя по всему, у боевого союза второе дыхание!