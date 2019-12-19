51-летняя Кайли Миноуг кажется Дюймовочкой рядом с рослым 44-летним возлюбленным: что мы о нем знаем

Когда признанная поп-звезда Кайли Миноуг в 2017 году объявила о разрыве с малоизвестным актером Джошуа Зассе, многие восприняли это известие как гром среди ясного неба. Ведь ничто не предвещало беды! Совсем недавно Кайли и Джошуа прогуливались по улицам, держась за руки, как влюбленные школьники, так что же произошло?
Оказалось, что Кайли заподозрила избранника в измене. После болезненного расставания Миноуг замкнулась в себе и нарекла своей единственной любовью музыку. Ее можно понять, ведь песни по крайней мере никогда не предадут.
Однако в 2018 году поползли слухи о том, что артистка все-таки доверила кому-то свое сердце. Позже подтвердилось, что возлюбленным Миноуг является высокий и статный Пол Соломонс.
Он получил образование в области дизайна в Nottingham Trent University, работал в журнале Marie Claire и основал собственную компанию Paul Solomons Design LTD. Кстати, в 2015-м Соломонс стал дизайнером года по версии Digital Magazine Awards. Ему приписывали романы с Ланой Дель Рей и Беллой Хадид, но он ни разу не был женат.
Довольно скоро в Сети появились и совместные снимки пары, причем речь не о фото, которые были сделаны втайне вездесущими папарацци. О нет, Кайли опередила всех, выложив романтический кадр с поцелуем. Всем слухам мигом пришел конец.
В интервью на шоу Джонатана Росса Кайли признавалась, что и сама не ожидала так быстро найти любовь:
Несмотря на то, что Пол Соломонс — человек закрытый, а в социальные сети он постит чаще всего снимки, связанные со своей работой, даже туда сияющим (о любви певицы к блестящим и переливающимся нарядам известно многим) вихрем ворвалась Кайли.
На днях сладкую парочку сфотографировали в Мельбурне. Они спокойно шли по улице. В какой-то момент Кайли заметила фотографов и указала на них. В целом же звездная пара была настроена миролюбиво и явно наслаждалась обществом друг друга.
Певица привезла возлюбленного к себе на родину, чтобы вместе отметить Рождество. Наверняка одним из пунктов программы станет семейный ужин с родственниками Кайли. Кстати, они не одобряли роман певицы с Зассе. Возможно, высокий и улыбчивый Пол, рядом с которым Миноуг наверняка чувствует себя, как за каменной стеной, пришелся им по вкусу?