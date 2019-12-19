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51-летняя Кайли Миноуг кажется Дюймовочкой рядом с рослым 44-летним возлюбленным: что мы о нем знаем

После болезненного расставания Кайли Миноуг совсем отчаялась найти новую любовь. Однако это произошло быстрее, чем ожидала певица. И, кажется, у пары все отлично складывается. Так что же известно о Поле Соломонсе — избраннике Кайли?
Кайли Миноуг

Когда признанная поп-звезда Кайли Миноуг в 2017 году объявила о разрыве с малоизвестным актером Джошуа Зассе, многие восприняли это известие как гром среди ясного неба. Ведь ничто не предвещало беды! Совсем недавно Кайли и Джошуа прогуливались по улицам, держась за руки, как влюбленные школьники, так что же произошло?

Кайли Миноуг, Джошуа Зассе
Кайли Миноуг и Джошуа Зассе

Оказалось, что Кайли заподозрила избранника в измене. После болезненного расставания Миноуг замкнулась в себе и нарекла своей единственной любовью музыку. Ее можно понять, ведь песни по крайней мере никогда не предадут. 

Однако в 2018 году поползли слухи о том, что артистка все-таки доверила кому-то свое сердце. Позже подтвердилось, что возлюбленным Миноуг является высокий и статный Пол Соломонс. 

Новый избранник Кайли моложе ее на 7 лет, выше на две головы, а сферой его деятельности не является шоу-бизнес. Пол Соломонс с 2001 года занимает должность креативного директора британского GQ.

Он получил образование в области дизайна в Nottingham Trent University, работал в журнале Marie Claire и основал собственную компанию Paul Solomons Design LTD. Кстати, в 2015-м Соломонс стал дизайнером года по версии Digital Magazine Awards. Ему приписывали романы с Ланой Дель Рей и Беллой Хадид, но он ни разу не был женат. 

Кайли Миноуг

Довольно скоро в Сети появились и совместные снимки пары, причем речь не о фото, которые были сделаны втайне вездесущими папарацци. О нет, Кайли опередила всех, выложив романтический кадр с поцелуем. Всем слухам мигом пришел конец.

В интервью на шоу Джонатана Росса Кайли признавалась, что и сама не ожидала так быстро найти любовь:

«У меня все отлично. Все потрясающе. Как раз, когда я думала, случится ли это вообще, в моей жизни появился он».

Несмотря на то, что Пол Соломонс — человек закрытый, а в социальные сети он постит чаще всего снимки, связанные со своей работой, даже туда сияющим (о любви певицы к блестящим и переливающимся нарядам известно многим) вихрем ворвалась Кайли. 

Кайли Миноуг

На днях сладкую парочку сфотографировали в Мельбурне. Они спокойно шли по улице. В какой-то момент Кайли заметила фотографов и указала на них. В целом же звездная пара была настроена миролюбиво и явно наслаждалась обществом друг друга. 

Певица привезла возлюбленного к себе на родину, чтобы вместе отметить Рождество. Наверняка одним из пунктов программы станет семейный ужин с родственниками Кайли. Кстати, они не одобряли роман певицы с Зассе. Возможно, высокий и улыбчивый Пол, рядом с которым Миноуг наверняка чувствует себя, как за каменной стеной, пришелся им по вкусу?

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19 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, Splash/Gallo Images, Shutterstock/Fotodom.ru,@kylieminogue/Instagram
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Кайли Миноуг, Джошуа Зассе

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