61-летняя Ольга Зарубина рассказала, как ее чувствами жестоко играл интернет-аферист

Недавно в жизни 61-летней Ольги Зарубиной произошло событие, которое вполне могло бы послужить основой для остросюжетного сериала. Заслуженная артистка РСФСР поведала изданию «Собеседник» о том, в какой переплет она попала.
В соцсетях очень легко прикинуться кем угодно. Особенно медийной личностью. Конечно, сейчас настоящие страницы звезд можно распознать по наличию верификации, но далеко не у всех она есть. Поэтому наткнуться на фейк в Сети все еще довольно просто.
Это и случилось с певицей и актрисой Ольгой Зарубиной. В августе 2019-го ей начал писать некий мужчина. Казалось бы, что здесь необычного? Мало ли сколько в Сети молодых людей. Но нет, этот юзер умело прикидывался Григорием Делиевым — руководителем комик-труппы «Маски» и автором проекта «Маски-шоу».
Сначала Ольга общалась с «Григорием» по-дружески, но после его комплиментов и признаний в любви не выдержала и увлеклась.
Видимо, «обработав» Ольгу, мужчина решил пойти в наступление. Он написал ей, что попал в больницу и ему требуется финансовая помощь. Если бы не совет дочери Зарубиной, артистка могла бы лишиться крупной суммы. Но Кира вовремя вмешалась в ситуацию и вывела мошенника на чистую воду. Вскоре его страницу заблокировали.
Ольга списалась с настоящим Григорием Делиевым, который объяснил, что живет в Нью-Йорке и устал бороться с людьми, которые выдают себя за него.
«Я эмоциональная, меня можно легко развести. Но теперь я научена и буду более бдительна с незнакомыми», — заметила Ольга.