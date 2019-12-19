61-летняя Ольга Зарубина рассказала, как ее чувствами жестоко играл интернет-аферист

Экс-супруга Александра Малинина недавно пережила настоящую любовную драму. Певица и актриса Ольга Зарубина рассказала о том, как столкнулась с мошенником, выдававшим себя за звезду «Маски-шоу».

Недавно в жизни 61-летней Ольги Зарубиной произошло событие, которое вполне могло бы послужить основой для остросюжетного сериала. Заслуженная артистка РСФСР поведала изданию «Собеседник» о том, в какой переплет она попала.

В соцсетях очень легко прикинуться кем угодно. Особенно медийной личностью. Конечно, сейчас настоящие страницы звезд можно распознать по наличию верификации, но далеко не у всех она есть. Поэтому наткнуться на фейк в Сети все еще довольно просто.

Григорий Делиев

Это и случилось с певицей и актрисой Ольгой Зарубиной. В августе 2019-го ей начал писать некий мужчина. Казалось бы, что здесь необычного? Мало ли сколько в Сети молодых людей. Но нет, этот юзер умело прикидывался Григорием Делиевым — руководителем комик-труппы «Маски» и автором проекта «Маски-шоу».

«Признавался в любви, утверждал, что жить без меня не может. Я ничего не заподозрила, так как его страница показалась мне вполне симпатичной. За месяц он выложил кучу фотографий, набрал полторы тысячи друзей», — рассказала Зарубина.

Сначала Ольга общалась с «Григорием» по-дружески, но после его комплиментов и признаний в любви не выдержала и увлеклась.

«Я чуть не поверила, что он меня безумно любит. Мы начали ежедневно общаться. Я стала принимать участие в его жизни. Реагировала на ситуации, которые с ним происходили, давала советы, что нужно делать. Он строил планы, писал: “Мы полетим с тобой в Японию, в Турцию!” Даже фото номера в отеле мне прислал, который он собрался снимать для нас в Турции», — рассказала Ольга.

Видимо, «обработав» Ольгу, мужчина решил пойти в наступление. Он написал ей, что попал в больницу и ему требуется финансовая помощь. Если бы не совет дочери Зарубиной, артистка могла бы лишиться крупной суммы. Но Кира вовремя вмешалась в ситуацию и вывела мошенника на чистую воду. Вскоре его страницу заблокировали.

Ольга списалась с настоящим Григорием Делиевым, который объяснил, что живет в Нью-Йорке и устал бороться с людьми, которые выдают себя за него.

1 2 3 ... 9 Певица и актриса Ольга Зарубина была замужем трижды

«Я эмоциональная, меня можно легко развести. Но теперь я научена и буду более бдительна с незнакомыми», — заметила Ольга.