Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

61-летняя Ольга Зарубина рассказала, как ее чувствами жестоко играл интернет-аферист

Экс-супруга Александра Малинина недавно пережила настоящую любовную драму. Певица и актриса Ольга Зарубина рассказала о том, как столкнулась с мошенником, выдававшим себя за звезду «Маски-шоу».
Ольга Зарубина

Недавно в жизни 61-летней Ольги Зарубиной произошло событие, которое вполне могло бы послужить основой для остросюжетного сериала. Заслуженная артистка РСФСР поведала изданию «Собеседник» о том, в какой переплет она попала.

В соцсетях очень легко прикинуться кем угодно. Особенно медийной личностью. Конечно, сейчас настоящие страницы звезд можно распознать по наличию верификации, но далеко не у всех она есть. Поэтому наткнуться на фейк в Сети все еще довольно просто.

Григорий Делиев
Григорий Делиев

Это и случилось с певицей и актрисой Ольгой Зарубиной. В августе 2019-го ей начал писать некий мужчина. Казалось бы, что здесь необычного? Мало ли сколько в Сети молодых людей. Но нет, этот юзер умело прикидывался Григорием Делиевым — руководителем комик-труппы «Маски» и автором проекта «Маски-шоу». 

«Признавался в любви, утверждал, что жить без меня не может. Я ничего не заподозрила, так как его страница показалась мне вполне симпатичной. За месяц он выложил кучу фотографий, набрал полторы тысячи друзей», — рассказала Зарубина. 

Сначала Ольга общалась с «Григорием» по-дружески, но после его комплиментов и признаний в любви не выдержала и увлеклась. 

«Я чуть не поверила, что он меня безумно любит. Мы начали ежедневно общаться. Я стала принимать участие в его жизни. Реагировала на ситуации, которые с ним происходили, давала советы, что нужно делать. Он строил планы, писал: “Мы полетим с тобой в Японию, в Турцию!” Даже фото номера в отеле мне прислал, который он собрался снимать для нас в Турции», — рассказала Ольга.

Видимо, «обработав» Ольгу, мужчина решил пойти в наступление. Он написал ей, что попал в больницу и ему требуется финансовая помощь. Если бы не совет дочери Зарубиной, артистка могла бы лишиться крупной суммы. Но Кира вовремя вмешалась в ситуацию и вывела мошенника на чистую воду. Вскоре его страницу заблокировали.

Ольга списалась с настоящим Григорием Делиевым, который объяснил, что живет в Нью-Йорке и устал бороться с людьми, которые выдают себя за него. 

«Я эмоциональная, меня можно легко развести. Но теперь я научена и буду более бдительна с незнакомыми», — заметила Ольга. 

Перейти к обсуждению 1


19 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Persona Stars, PhotoXPress.ru

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Хаха, классик: наивная бабушка захотела на старости лет любви, а ее так жестоко обманули. Ну впредь будет умнее)

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.