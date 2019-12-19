«Как ела двадцать раз в день, так и ем»: похудевшая на 14 килограммов Лолита раскрыла секрет стройности

После расставания с супругом Лолита начала стремительно преображаться. Она сильно похудела и подчеркивала подтянутую фигуру облегающими аутфитами. На днях певица поведала, как ей удалось быстро избавиться от лишних кг.

Недавно Лолита рассталась с супругом Дмитрием Ивановым и начала новую жизнь. Певица стала одеваться иначе и выпустила молодежный клип. Но особенно заметной переменой в артистке стала стремительная потеря веса.

56-летняя Лолита прекрасно знает, как мгновенно приковать к себе внимание. Поэтому для последних выходов в свет она выбирает запоминающиеся провокационные аутфиты, которые подчеркивают талию и открывают постройневшие ноги.

Разумеется, многим было любопытно, как певице удалось добиться сногсшибательного результата за короткий срок. Кто-то подозревал, что Лолита проводит круглые сутки в спортзале, кому-то казалось, что она изнуряет себя диетами. Некоторые списали все на фотошоп, благодаря которому можно на любом снимке превратить себя в тростинку. Были и те, кто верил: Лолита страдает от жесткой депрессии из-за расставания с супругом и поэтому просто не может есть. Вот и худеет.

Однако на самом деле все иначе. Певица расставила все точки над i, дав интервью изданию «Собеседник». Оказалось, ей совсем не пришлось менять пищевые привычки, чтобы сбросить 14 килограммов.

«Я на диетах не сижу: как ела двадцать раз в день, так и ем. Ни в чем себе не отказываю. Все мои поклонники об этом знают. А похудела я благодаря эндокринологу. Ты приходишь к нему, сдаешь анализы и избавляешься от всего ненужного. Больше ничего, клянусь! И никаких диет не надо!» — сообщила Лолита.

1 2 3 ... 10 Развод Лолиты с Дмитрием Ивановым превратился в сериал

Напомним, расставание Лолиты и Дмитрия Иванова было по-настоящему скандальным. Певица рассказывала, что выставила изменявшего ей супруга ночью за дверь. Их бракоразводный процесс еще не завершен, но певица явно перелистнула эту главу в своей жизни.