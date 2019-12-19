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11-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, исполнившей четверной тулуп

Этери Тутберидзе является тренером известных фигуристок России. Кажется, в ее команде подрастает еще одна будущая звезда. 
Этери Тутберидзе
Этери Тутберидзе

В какие бы скандалы не была втянута тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, она считается одним из сильнейших наставников России. Среди учениц Этери — юные и сильные чемпионки нашей страны и мира. 

Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алина Загитова — это лишь наиболее известные имена в послужном списке спортсменки. 

Тутберидзе работает с фигуристами разных возрастов. Так, членом ее команды вот уже несколько лет является 11-летняя Вероника Жилина. 

На днях девочка приняла участие в соревнованиях по фигурному катанию в Москве. На них Вероника заняла первое место, уйдя в сильный отрыв по оценкам от соперниц. 

Во время своего выступления Жилина исполнила один из самых новых и сложнейших элементов — четверной тулуп. 

Не каждая взрослая спортсменка имеет в своем арсенале такой прыжок. Вероника же стала первой россиянкой в своей возрастной категории, выполнившей этот трюк во время официального выступления!

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    Вероника Жилина продемонстрировала четверной тулуп во время выступления на соревнованиях
    Смотреть галерею

Кстати, ранее самой юной спортсменкой, владеющей четверным тулупом, считалась 15-летняя Саша Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, которая также является ученицей Этери Тутберидзе. 

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19 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, East News, Валерий Шарифулин/ТАСС, @zhilina_veronika_official, @teamzhilina/Instagram
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Этери Тутберидзе

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Гость 2019-12-15 14:53:00
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Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
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