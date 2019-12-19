11-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, исполнившей четверной тулуп

В какие бы скандалы не была втянута тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, она считается одним из сильнейших наставников России. Среди учениц Этери — юные и сильные чемпионки нашей страны и мира.
Тутберидзе работает с фигуристами разных возрастов. Так, членом ее команды вот уже несколько лет является 11-летняя Вероника Жилина.
На днях девочка приняла участие в соревнованиях по фигурному катанию в Москве. На них Вероника заняла первое место, уйдя в сильный отрыв по оценкам от соперниц.
Не каждая взрослая спортсменка имеет в своем арсенале такой прыжок. Вероника же стала первой россиянкой в своей возрастной категории, выполнившей этот трюк во время официального выступления!
Кстати, ранее самой юной спортсменкой, владеющей четверным тулупом, считалась 15-летняя Саша Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, которая также является ученицей Этери Тутберидзе.