11-летняя воспитанница Этери Тутберидзе стала самой юной фигуристкой, исполнившей четверной тулуп

Этери Тутберидзе является тренером известных фигуристок России. Кажется, в ее команде подрастает еще одна будущая звезда.

Этери Тутберидзе

В какие бы скандалы не была втянута тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе, она считается одним из сильнейших наставников России. Среди учениц Этери — юные и сильные чемпионки нашей страны и мира.

Евгения Медведева, Юлия Липницкая, Алина Загитова — это лишь наиболее известные имена в послужном списке спортсменки.

Тутберидзе работает с фигуристами разных возрастов. Так, членом ее команды вот уже несколько лет является 11-летняя Вероника Жилина.

На днях девочка приняла участие в соревнованиях по фигурному катанию в Москве. На них Вероника заняла первое место, уйдя в сильный отрыв по оценкам от соперниц.

Во время своего выступления Жилина исполнила один из самых новых и сложнейших элементов — четверной тулуп.

Не каждая взрослая спортсменка имеет в своем арсенале такой прыжок. Вероника же стала первой россиянкой в своей возрастной категории, выполнившей этот трюк во время официального выступления!

1 2 3 ... 10 Вероника Жилина продемонстрировала четверной тулуп во время выступления на соревнованиях

Кстати, ранее самой юной спортсменкой, владеющей четверным тулупом, считалась 15-летняя Саша Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров, которая также является ученицей Этери Тутберидзе.