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Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались спустя год отношений

В прошлом году, спустя несколько месяцев после развода, Ченнинг Татум закрутил роман с британской певицей Джесси Джей. К сожалению, недавно стало известно, что новые отношения актера уже подошли к концу.
Дженна Деван, Ченнинг Татум
Дженна Деван и Ченнинг Татум с дочерью

Весной 2018-го Ченнинг Татум расстался с супругой Дженной Деван, с которой был вместе еще с начала съемок франшизы «Шаг вперед» в 2006 году. У пары есть общая дочь, 6-летняя Эверли. 

Спустя примерно полгода после разрыва стало известно, что актер уже нашел новую возлюбленную — певицу Джесси Джей. 

Некоторых поклонников Татума немного удивляло его такое скорое вступление в новые отношения. К тому же, однажды исполнительница призналась, что бесплодна, и не сможет родить избраннику ребенка. 

Джесси Джей, Ченнинг Татум
Джесси Джей и Ченнинг Татум

Впрочем, это не сильно волновало Ченнинга. Но в итоге он действительно расстался с Джесси — но совершенно по другой причине. 

Как сообщают западные СМИ, знаменитости не смогли сохранить свою близость — отношения на расстоянии и правда не всегда возможны. 

«Ченнинг должен жить в Лос-Анджелесе, чтобы видеться с дочерью. Ну а Джесси предпочитает быть в Великобритании. У них все было замечательно, но в итоге не сложилось именно из-за этого фактора», — поведал инсайдер порталу Us Weekly. 

Аноним уточнил, что пара рассталась примерно месяц назад, но поддерживает весьма близкие отношения. «Как минимум, они остались хорошими друзьями», — резюмирует источник. 

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20 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
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Ченнинг Татум, Джесси Джей, Дженна Деван

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