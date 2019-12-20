Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались спустя год отношений

В прошлом году, спустя несколько месяцев после развода, Ченнинг Татум закрутил роман с британской певицей Джесси Джей. К сожалению, недавно стало известно, что новые отношения актера уже подошли к концу.

Дженна Деван и Ченнинг Татум с дочерью

Весной 2018-го Ченнинг Татум расстался с супругой Дженной Деван, с которой был вместе еще с начала съемок франшизы «Шаг вперед» в 2006 году. У пары есть общая дочь, 6-летняя Эверли.

Спустя примерно полгода после разрыва стало известно, что актер уже нашел новую возлюбленную — певицу Джесси Джей.

Некоторых поклонников Татума немного удивляло его такое скорое вступление в новые отношения. К тому же, однажды исполнительница призналась, что бесплодна, и не сможет родить избраннику ребенка.

Джесси Джей и Ченнинг Татум

Впрочем, это не сильно волновало Ченнинга. Но в итоге он действительно расстался с Джесси — но совершенно по другой причине.

Как сообщают западные СМИ, знаменитости не смогли сохранить свою близость — отношения на расстоянии и правда не всегда возможны.

«Ченнинг должен жить в Лос-Анджелесе, чтобы видеться с дочерью. Ну а Джесси предпочитает быть в Великобритании. У них все было замечательно, но в итоге не сложилось именно из-за этого фактора», — поведал инсайдер порталу Us Weekly.

1 2 3 ... 10 Джесси Джей и Ченнинг Татум больше не пара

Аноним уточнил, что пара рассталась примерно месяц назад, но поддерживает весьма близкие отношения. «Как минимум, они остались хорошими друзьями», — резюмирует источник.