Нюша вспомнила, как в 12 лет ее заставил раздеться догола один известный продюсер

Нюша весьма редко говорит о своей личной жизни. Однако недавно певица дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о жутком инциденте, произошедшем в детстве.

Нюша

19 декабря на YouTube-канале «Ходят слухи» вышло интервью с Нюшей. Певица поговорила с ведущей шоу о многом: и о браке с Игорем Сивовым, о причинах расставания с Егором Кридом, и о том, как развивалась ее карьера.

Звезда вспомнила о начале своего музыкального пути — Нюша впервые вышла на сцену, когда ей было всего 11 лет.

Ведущая спросила, почему Нюшу всегда продюсировал отец: быть может, если много лет назад юная певица сотрудничала с известными лейблами, она бы еще быстрее стала популярной.

Молодая женщина поведала, что тогда ее семья действительно рассматривала вариант сотрудничества с продюсерским центром. Однажды маленькая артистка даже сходила на прослушивание к одному известному человеку. Но закончилось все это весьма печально.

«В один момент он попросил моего отца выйти, чтобы пообщаться со мной наедине. Когда папа ушел пить кофе, продюсер сказал мне снять одежду. Я знала, что на кастингах допустимо раздеваться до купальника, чтобы оценить, в какой ты находишься форме. Но он сказал раздеться догола», — призналась Нюша.

Мужчина убедил девочку, что об этом не стоит рассказывать папе. «Долгое время я скрывала произошедшее, но потом поняла, что не могу больше держать в себе. Родители были в шоке — не знаю, чем закончилась история их взаимоотношений с продюсером. Это оставило мне много психологических комплексов, которые, к счастью, мне уже удалось проработать. Каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может с этим столкнуться. И это ненормально», — высказалась звезда.

1 2 3 ... 10 Нюша вспомнила, как в 12 лет пережила сексуальные домогательства со стороны известного продюсера

Нюша объяснила, что после этого отец передумал отдавать ее под опеку какому-либо лейблу. Певица отказалась называть имя продюсера, так мерзко поступившего с ней 17 лет назад, — но намекнула, что в те годы он был одним из самых известных деятелей отечественной эстрады.