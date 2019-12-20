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Нюша вспомнила, как в 12 лет ее заставил раздеться догола один известный продюсер

Нюша весьма редко говорит о своей личной жизни. Однако недавно певица дала откровенное интервью, в котором впервые рассказала о жутком инциденте, произошедшем в детстве. 
Певица Нюша
Нюша

19 декабря на YouTube-канале «Ходят слухи» вышло интервью с Нюшей. Певица поговорила с ведущей шоу о многом: и о браке с Игорем Сивовым, о причинах расставания с Егором Кридом, и о том, как развивалась ее карьера. 

Звезда вспомнила о начале своего музыкального пути — Нюша впервые вышла на сцену, когда ей было всего 11 лет. 

Ведущая спросила, почему Нюшу всегда продюсировал отец: быть может, если много лет назад юная певица сотрудничала с известными лейблами, она бы еще быстрее стала популярной. 

Молодая женщина поведала, что тогда ее семья действительно рассматривала вариант сотрудничества с продюсерским центром. Однажды маленькая артистка даже сходила на прослушивание к одному известному человеку. Но закончилось все это весьма печально. 

«В один момент он попросил моего отца выйти, чтобы пообщаться со мной наедине. Когда папа ушел пить кофе, продюсер сказал мне снять одежду. Я знала, что на кастингах допустимо раздеваться до купальника, чтобы оценить, в какой ты находишься форме. Но он сказал раздеться догола», — призналась Нюша. 

Мужчина убедил девочку, что об этом не стоит рассказывать папе. «Долгое время я скрывала произошедшее, но потом поняла, что не могу больше держать в себе. Родители были в шоке — не знаю, чем закончилась история их взаимоотношений с продюсером. Это оставило мне много психологических комплексов, которые, к счастью, мне уже удалось проработать. Каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может с этим столкнуться. И это ненормально», — высказалась звезда. 

  • Певица Нюша
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    Нюша вспомнила, как в 12 лет пережила сексуальные домогательства со стороны известного продюсера
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Нюша объяснила, что после этого отец передумал отдавать ее под опеку какому-либо лейблу. Певица отказалась называть имя продюсера, так мерзко поступившего с ней 17 лет назад, — но намекнула, что в те годы он был одним из самых известных деятелей отечественной эстрады. 

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20 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото PhotoXPress.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @nyusha_nyusha, @igorsivovv/Instagram, КСК66/youtube.com
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Певица Нюша

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12 комментариев Добавить комментарий
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  • Папаня что ли ?

  • Что только не придумают чтобы о себе напомнить ..аборты и зб на очереди ?

  • И что? Это обязательно надо обнародовать? Нафталиновая новость

  • Что забывать начали , надо обязательно придумать душераздирающую историю с хэштэгом #Metoo?)) За счет репертуара не получается на себя внимание обратить?

  • Хотя все возмущаются, я считаю правильно говорить о таком, женщины не должны замалчивать. Что в головах у взрослых мужчин, делающих такое?

  • Ну а имени этого"известного продюсера", конечно, не назвала.А был ли мальчик))

  • Гость

    Хотя все возмущаются, я считаю правильно говорить о таком, женщины не должны замалчивать. Что в головах у взрослых мужчин, делающих такое?

    Ну придумать и рассказать, особенно, через много лет можно всё, что угодно.Вон Проклова всё "романы" и аборты перечислила.Вопрос, было ли это на самом деле или это жалкий пиарный ход на фоне падающей популярности))

  • А как же папа - не защищал дочь? это все набивание себе "цены", даже и таким неприглядным способом - ведь всем понятно что без папы даже если бы она раздевалась при всех продюсерах - такого положения она бы никогда не добилась, эта кошка-кривоножка....Так что этими бреднями она только свою репутацию роняет.

  • Гость

    Хотя все возмущаются, я считаю правильно говорить о таком, женщины не должны замалчивать. Что в головах у взрослых мужчин, делающих такое?

    Имя, сестра, имя(с), а так голословное заявление, рассчитанное на наивных девочек)

  • Гость

    Ну придумать и рассказать, особенно, через много лет можно всё, что угодно.Вон Проклова всё "романы" и аборты перечислила.Вопрос, было ли это на самом деле или это жалкий пиарный ход на фоне падающей популярности))

    Не знаю по поводу опыта Прокловой, но почему всех удивляют такие истории с домогательствами от мужчин? Почему женщины так не солидарны? Я от каждой своей знакомой слышала подобные истории. Почему подвергается осуждению, когда известные женщины привлекают внимание к такой отвратительной ситуации??? Может хоть что-то изменится. К женщинам относятся как к мясу и сами же женщины осуждают тех, кто в открытую говорит об этом.

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