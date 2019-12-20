Нюша вспомнила, как в 12 лет ее заставил раздеться догола один известный продюсер

19 декабря на YouTube-канале «Ходят слухи» вышло интервью с Нюшей. Певица поговорила с ведущей шоу о многом: и о браке с Игорем Сивовым, о причинах расставания с Егором Кридом, и о том, как развивалась ее карьера.
Ведущая спросила, почему Нюшу всегда продюсировал отец: быть может, если много лет назад юная певица сотрудничала с известными лейблами, она бы еще быстрее стала популярной.
Молодая женщина поведала, что тогда ее семья действительно рассматривала вариант сотрудничества с продюсерским центром. Однажды маленькая артистка даже сходила на прослушивание к одному известному человеку. Но закончилось все это весьма печально.
Мужчина убедил девочку, что об этом не стоит рассказывать папе. «Долгое время я скрывала произошедшее, но потом поняла, что не могу больше держать в себе. Родители были в шоке — не знаю, чем закончилась история их взаимоотношений с продюсером. Это оставило мне много психологических комплексов, которые, к счастью, мне уже удалось проработать. Каждая девочка, которая приходит в шоу-бизнес, может с этим столкнуться. И это ненормально», — высказалась звезда.
Нюша объяснила, что после этого отец передумал отдавать ее под опеку какому-либо лейблу. Певица отказалась называть имя продюсера, так мерзко поступившего с ней 17 лет назад, — но намекнула, что в те годы он был одним из самых известных деятелей отечественной эстрады.