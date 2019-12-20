19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем, а все фото экс-бойфренда удалила

Приемную дочь Ивана Урганта ждет большое будущее, а только такое может быть у выпускницы Parsons. На днях девушка намекнула, что и в личной жизни у нее все прекрасно — Эрика выложила фото с новым возлюбленным.

Когда Иван Ургант женился на своей школьной любви Наталье Кикнадзе, он постарался найти общий язык с двумя детьми избранницы от прошлого брака с бизнесменом Вахтангом Куталиа — сыном Нико и дочерью Эрикой.

Дочь Урганта Эрика пожелала получить образование за границей и покинула холодную Россию. Сначала девушка отучилась в Лондоне, а после перебралась в США. Эрика учится в одной из самых элитных школ моды и дизайна Parsons School of Design.

Вероятно, именно в этом учебном заведении Эрика и встретила свою любовь — на днях девушка опубликовала в инстаграм-историях снимок с темнокожим молодым человеком, который обрамила розовыми сердечками. Это явно не просто друг студентки, а что-то гораздо большее.

1 2 3 ... 8 Эрика Куталия — приемная дочь телеведущего Ивана Урганта

Эрика, к слову, однажды уже показывала в Инстаграме своего молодого человека — правда, другого. Сейчас совместных снимков с таинственным парнем уже не найти — Эрика их все удалила. С глаз долой, из сердца вон.