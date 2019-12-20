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19-летняя дочь Ивана Урганта закрутила роман с темнокожим парнем, а все фото экс-бойфренда удалила

Приемную дочь Ивана Урганта ждет большое будущее, а только такое может быть у выпускницы Parsons. На днях девушка намекнула, что и в личной жизни у нее все прекрасно — Эрика выложила фото с новым возлюбленным.

Когда Иван Ургант женился на своей школьной любви Наталье Кикнадзе, он постарался найти общий язык с двумя детьми избранницы от прошлого брака с бизнесменом Вахтангом Куталиа — сыном Нико и дочерью Эрикой. 

Дочь Урганта Эрика пожелала получить образование за границей и покинула холодную Россию. Сначала девушка отучилась в Лондоне, а после перебралась в США. Эрика учится в одной из самых элитных школ моды и дизайна Parsons School of Design.

Вероятно, именно в этом учебном заведении Эрика и встретила свою любовь — на днях девушка опубликовала в инстаграм-историях снимок с темнокожим молодым человеком, который обрамила розовыми сердечками. Это явно не просто друг студентки, а что-то гораздо большее.

Эрика, к слову, однажды уже показывала в Инстаграме своего молодого человека — правда, другого. Сейчас совместных снимков с таинственным парнем уже не найти — Эрика их все удалила. С глаз долой, из сердца вон.

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20 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @e_ttg, @urgantcom/Instagram
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Эрика Куталия, Иван Ургант

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