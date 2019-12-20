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В Сети раскритиковали Викторию Боню за «бабушкину» шубу

Подписчики периодически не отказывают себе в удовольствии покритиковать Викторию Боню за, как им кажется, ошибки в стиле. На этот раз поводом для замечаний стала... шуба инстадивы.
Виктория Боня

19 декабря Виктория Боня разместила новый снимок в своем Инстаграме. На фото она позирует рядом с дизайнером Эммой Салимовой. Многим бросилось в глаза, что экс-звезда «Дома-2» смело сочетала в аутфите блестящее платье из кутюрной коллекции Philipp Plein с белыми ботинками. Сама Виктория отметила, что такой стиль ей сегодня очень нравится.

Виктория Боня
Эмма Салимова и Виктория Боня
«С моей красавицей @emmasalimova
Дорогая, я скоро вернусь. Жди! Как вам мой стиль? Это же платье с ботами, мне так нравится. Удобно-то как», — подписала снимок звезда.

Судя по всему, кадр был сделан после светского ужина Philipp Plein, на котором Боня не разрешила дизайнеру себя приобнять. Инстадива сменила ярко-розовые туфли на более комфортную и теплую обувь и накинула шубу.

Как раз верхняя одежда Виктории и вызвала поток критических замечаний. Ее фасон показался фолловерам устаревшим, и они высказались в комментариях:

«Шуба не очень. Дело вкуса конечно, но она бабушкина», «Конкретно эта модель шубы не совсем сюда подходит», «Шуба выглядит чебурашкой», — написали юзеры.

Боня не стала тратить время на споры с подписчиками и ответила коротко и лаконично на все претензии: «Зато теплая! Для разнообразия можно и такую». Виктория, не можем не согласиться!

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20 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @victoriabonya/Instagram
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Виктория Боня

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Нелепый вид на 2 фото

  • Боню все критикуют, критикуют, а она как жила легко и весело, так и живет. Молодец!

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