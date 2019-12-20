В Сети раскритиковали Викторию Боню за «бабушкину» шубу

19 декабря Виктория Боня разместила новый снимок в своем Инстаграме. На фото она позирует рядом с дизайнером Эммой Салимовой. Многим бросилось в глаза, что экс-звезда «Дома-2» смело сочетала в аутфите блестящее платье из кутюрной коллекции Philipp Plein с белыми ботинками. Сама Виктория отметила, что такой стиль ей сегодня очень нравится.
Дорогая, я скоро вернусь. Жди! Как вам мой стиль? Это же платье с ботами, мне так нравится. Удобно-то как», — подписала снимок звезда.
Судя по всему, кадр был сделан после светского ужина Philipp Plein, на котором Боня не разрешила дизайнеру себя приобнять. Инстадива сменила ярко-розовые туфли на более комфортную и теплую обувь и накинула шубу.
Как раз верхняя одежда Виктории и вызвала поток критических замечаний. Ее фасон показался фолловерам устаревшим, и они высказались в комментариях:
Боня не стала тратить время на споры с подписчиками и ответила коротко и лаконично на все претензии: «Зато теплая! Для разнообразия можно и такую». Виктория, не можем не согласиться!