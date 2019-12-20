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27-летняя дочь Розы Сябитовой отказалась от секса после развода с мужем в 2015-м

57-летняя всероссийская сваха Роза Сябитова научила свою дочь главному — до свадьбы никакого секса. И Ксения слушает маму в этом вопросе.

Конечно, Розе Сябитовой хочется, чтобы ее дочь обрела семейное счастье. Причем по двум причинам. Во-первых, любая мать желает для своих детей всего самого лучшего. Во-вторых, звание свахи как-никак обязывает.

Однако с любовью у Ксении однажды уже не сложилось. В 2015-м девушка развелась с мужем, юристом Андреем Снетковым, причем брак не продержался и года.

Сябитова уже тогда отжигала и на всю страну озвучивала свою версию развода дочери. Мол, дело было вовсе не в Ксении — она-то жена идеальная, а вот что-то не так было именно с ее избранником.

А еще, по мнению Розы, проблема могла быть в том, что Ксения выходила замуж целомудренной, и после росписи муж стал избегать с ней близости. 

Впрочем, от своего железобетонного мнения о том, что девушка не может заниматься сексом со своим возлюбленным до свадьбы, Сябитова отказываться не собирается даже после распавшегося по этой причине брака наследницы.

Ксения Сябитова и ее новый возлюбленный
Ксения Сябитова и ее новый возлюбленный

«Если он уговаривает тебя, склоняет к интиму, — это точно не твой человек. Потому что тот, кому ты действительно нравишься, подождет и предложит руку и сердце. В нашей семье целомудрие — самая большая ценность. Дочь и сейчас живет по этим правилам, хотя развод подорвал ее веру в мужчин», — рассказала ведущая «Давай поженимся!» в интервью Deti.mail.ru.

Интересно, что Ксения сейчас встречается с молодым человеком. «Его зовут Максим. Познакомились мы больше года назад в кальянной — праздновали 23 февраля с общим другом. Чем понравился? Да он же красавчик! Брутальный, с бородой и еще умный! Не зря работает инженером-технологом», — рассказывала Ксения «СтарХиту». И замуж девушка не торопится — говорит, успеет. 

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20 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото @k_syaba, @syabitova_roza/Instagram
Теги

Роза Сябитова

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10 комментариев Добавить комментарий
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  • Что-то не поняла. Она до сих пор что-ли девственница? В браке секса не было?

  • "В нашей семье целомудрие — самая большая ценность." С каких это пор? И как это заявление согласуется с добрачным абортом Розы?

  • Может кто-нибудь объяснит Розе значение этого слова, а то она себя считает почти целомудренной.)

  • А были предложения? Покажите этих претендентов

  • Ну вот Роза и дождалась того момента, когда ее дочь в силу возраста уже не котируется на брачном рынке и удачно выйти замуж шансов практически нет, сколько она это говорила участницам "Давай поженимся" и наивным женщинам, обратившимся в ее брачное агентство, а вот теперь своей дочери пусть скажет, как говорится "от тюрьмы и от сумы не зарекайся"...

  • Solie

    Что-то не поняла. Она до сих пор что-ли девственница? В браке секса не было?

    Что-то было но они (мама с дочей) не уверены, что это был секс.)))

  • Обе несчастные в отношениях. Сынок ее вон сбежал и счастлив без ее указки. Самая худшая теща, которую только можно представить. Девочка, беги.

  • Впихивает по второму разу и опять за девственницу выдает. Это уже смешно. После брака она девственница. Роза-то, наверное, тоже девственница, чё уж тут мелочиться?

  • носятся со своим целомудрием как с писаной торбой. Кому есть дело до ее половых органов, что за мания величия.

  • Интернет-технолог или инженер-технолог?))

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