27-летняя дочь Розы Сябитовой отказалась от секса после развода с мужем в 2015-м

57-летняя всероссийская сваха Роза Сябитова научила свою дочь главному — до свадьбы никакого секса. И Ксения слушает маму в этом вопросе.

Конечно, Розе Сябитовой хочется, чтобы ее дочь обрела семейное счастье. Причем по двум причинам. Во-первых, любая мать желает для своих детей всего самого лучшего. Во-вторых, звание свахи как-никак обязывает.

Однако с любовью у Ксении однажды уже не сложилось. В 2015-м девушка развелась с мужем, юристом Андреем Снетковым, причем брак не продержался и года.

Сябитова уже тогда отжигала и на всю страну озвучивала свою версию развода дочери. Мол, дело было вовсе не в Ксении — она-то жена идеальная, а вот что-то не так было именно с ее избранником.

А еще, по мнению Розы, проблема могла быть в том, что Ксения выходила замуж целомудренной, и после росписи муж стал избегать с ней близости.

Впрочем, от своего железобетонного мнения о том, что девушка не может заниматься сексом со своим возлюбленным до свадьбы, Сябитова отказываться не собирается даже после распавшегося по этой причине брака наследницы.

Ксения Сябитова и ее новый возлюбленный

«Если он уговаривает тебя, склоняет к интиму, — это точно не твой человек. Потому что тот, кому ты действительно нравишься, подождет и предложит руку и сердце. В нашей семье целомудрие — самая большая ценность. Дочь и сейчас живет по этим правилам, хотя развод подорвал ее веру в мужчин», — рассказала ведущая «Давай поженимся!» в интервью Deti.mail.ru.

Интересно, что Ксения сейчас встречается с молодым человеком. «Его зовут Максим. Познакомились мы больше года назад в кальянной — праздновали 23 февраля с общим другом. Чем понравился? Да он же красавчик! Брутальный, с бородой и еще умный! Не зря работает инженером-технологом», — рассказывала Ксения «СтарХиту». И замуж девушка не торопится — говорит, успеет.