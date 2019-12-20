«Похорошел рядом с Ксюшей»: фолловеры любуются стильным и аккуратно подстриженным Богомоловым

Константин Богомолов равняется на свою новоиспеченную супругу. Поклонники пары отметили, что он стал одеваться намного лучше. Впрочем, это было нетрудно.

Ксения Собчак, кажется, неплохо влияет на своего супруга Константина Богомолова. Это оценили даже подписчики телеведущей — они заметили, что модный режиссер «похорошел».

Богомолов и правда будто стал свежее и опрятнее. Особенно хорошо это заметно на последней фотографии Ксении в Инстаграме — журналистка поделилась кадрами с открытия бутика Jaeger-LeCoultre в ГУМе, которое состоялось 17 декабря.

«Уверенно держим декабрьский ритм!» — написала Ксения под фотографией. Шквал одобрительных комментариев был получен моментально: «Причесала... Так он намного симпатичнее», «Богомолов аж похорошел, поправился», «Очень красивая пара. Удачи во всех начинаниях», «Похорошел с Ксюшей».

Кто-то, правда, отметил, что рядом с Собчак вообще все хорошеют, ведь она «вкладывается в имидж».

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Напомним, что даже Константин на собственной свадьбе с Ксенией сначала был в не самом торжественном наряде — под черный пиджак он надел пеструю красную рубашку, которую оценили лишь единицы.