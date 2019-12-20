«Похорошел рядом с Ксюшей»: фолловеры любуются стильным и аккуратно подстриженным Богомоловым

Ксения Собчак, кажется, неплохо влияет на своего супруга Константина Богомолова. Это оценили даже подписчики телеведущей — они заметили, что модный режиссер «похорошел».
Богомолов и правда будто стал свежее и опрятнее. Особенно хорошо это заметно на последней фотографии Ксении в Инстаграме — журналистка поделилась кадрами с открытия бутика Jaeger-LeCoultre в ГУМе, которое состоялось 17 декабря.
«Уверенно держим декабрьский ритм!» — написала Ксения под фотографией. Шквал одобрительных комментариев был получен моментально: «Причесала... Так он намного симпатичнее», «Богомолов аж похорошел, поправился», «Очень красивая пара. Удачи во всех начинаниях», «Похорошел с Ксюшей».
Кто-то, правда, отметил, что рядом с Собчак вообще все хорошеют, ведь она «вкладывается в имидж».
Напомним, что даже Константин на собственной свадьбе с Ксенией сначала был в не самом торжественном наряде — под черный пиджак он надел пеструю красную рубашку, которую оценили лишь единицы.