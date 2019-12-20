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«Похорошел рядом с Ксюшей»: фолловеры любуются стильным и аккуратно подстриженным Богомоловым

Константин Богомолов равняется на свою новоиспеченную супругу. Поклонники пары отметили, что он стал одеваться намного лучше. Впрочем, это было нетрудно.

Ксения Собчак, кажется, неплохо влияет на своего супруга Константина Богомолова. Это оценили даже подписчики телеведущей — они заметили, что модный режиссер «похорошел».

Богомолов и правда будто стал свежее и опрятнее. Особенно хорошо это заметно на последней фотографии Ксении в Инстаграме — журналистка поделилась кадрами с открытия бутика Jaeger-LeCoultre в ГУМе, которое состоялось 17 декабря.

«Уверенно держим декабрьский ритм!» — написала Ксения под фотографией. Шквал одобрительных комментариев был получен моментально: «Причесала... Так он намного симпатичнее», «Богомолов аж похорошел, поправился», «Очень красивая пара. Удачи во всех начинаниях», «Похорошел с Ксюшей».

Кто-то, правда, отметил, что рядом с Собчак вообще все хорошеют, ведь она «вкладывается в имидж».

Напомним, что даже Константин на собственной свадьбе с Ксенией сначала был в не самом торжественном наряде — под черный пиджак он надел пеструю красную рубашку, которую оценили лишь единицы.

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20 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Starface, Persona Stars, Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @xenia_sobchak/Instagram
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Ксения Собчак

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9 комментариев Добавить комментарий
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  • Никакой разницы не вижу.

  • Мордеет потихоньку.

  • Собчак всех оденет как надо, с попаданием в кон. Богомолову идёт короткая стрижка.

  • Подстригся просто перед НГ.)

  • Матереет уже

  • Гость

    Никакой разницы не вижу.

    Да не, поправился, приосанился! Вальяжный такой стоит.

  • Классный Богомолов. И Ксюху люблю. Но венчание?! Зачем?!Разбегутся, ведь , после встречи очередной новой Любви любовной !

  • Фух, слава богу, порядок на голове навели. то был похож на бешеную гусеницу из мультфильма "Путешествие муравья"

  • Гость

    Да не, поправился, приосанился! Вальяжный такой стоит.

    Так, конечно, приосанился, успокоился - добился, чего хотел по всем фронтам:) А то ведь предшествующие свадьбе 12 месяцев у него были очень нервные:)

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