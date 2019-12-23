Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Евгения Феофилактова намекнула, что переезжает в Китай

19 декабря в Инстаграме Евгении Феофилактовой появилась серия видео с торжественного приема в китайском посольстве. На вопрос о причине своего визита знаменитость дала интригующий ответ.
Евгения Феофилактова
Евгения Феофилактова

На днях Евгения Феофилактова посетила прием в честь 20-й годовщины возвращения Аомэня (административный район Китая) на родину. По такому случаю в китайском посольстве в Москве организовали праздничный фуршет. Появление Евгении на столь серьезном приеме удивило поклонников, привыкших видеть Феофилактову на светских вечеринках и кинопремьерах. 

Экс-участница «Дома-2» поделилась серией видео, снятых в посольстве Китая. Евгения показала экспонаты выставки, посвященной годовщине воссоединения Аомэня с КНР, множество статных политиков в строгих костюмах, а также внутреннее убранство посольства, пропитанное национальным колоритом. После Феофилактова выложила снимок в вечернем платье, и подписчики, не выдержав, спросили, что она там делает. 

«Новый этап в карьере», — неожиданно заявила брюнетка. Значит ли это, что в скором времени ее ждет переезд? Фолловеры, так и не узнав деталей, все равно пожелали Евгении удачи. Надеемся, Феофилактова не будет долго томить и все же расскажет, чем же она сейчас занимается.

Перейти к обсуждению 1


23 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @evgeniyafeofilaktova/Instagram
Теги

Евгения Феофилактова

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • скатеркой дорожка-неинтересна.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.