Евгения Феофилактова намекнула, что переезжает в Китай

19 декабря в Инстаграме Евгении Феофилактовой появилась серия видео с торжественного приема в китайском посольстве. На вопрос о причине своего визита знаменитость дала интригующий ответ.

Евгения Феофилактова

На днях Евгения Феофилактова посетила прием в честь 20-й годовщины возвращения Аомэня (административный район Китая) на родину. По такому случаю в китайском посольстве в Москве организовали праздничный фуршет. Появление Евгении на столь серьезном приеме удивило поклонников, привыкших видеть Феофилактову на светских вечеринках и кинопремьерах.

Экс-участница «Дома-2» поделилась серией видео, снятых в посольстве Китая. Евгения показала экспонаты выставки, посвященной годовщине воссоединения Аомэня с КНР, множество статных политиков в строгих костюмах, а также внутреннее убранство посольства, пропитанное национальным колоритом. После Феофилактова выложила снимок в вечернем платье, и подписчики, не выдержав, спросили, что она там делает.

1 2 3 ... 10 Кажется, Евгения Феофилактова входит в новый год в новом статусе

«Новый этап в карьере», — неожиданно заявила брюнетка. Значит ли это, что в скором времени ее ждет переезд? Фолловеры, так и не узнав деталей, все равно пожелали Евгении удачи. Надеемся, Феофилактова не будет долго томить и все же расскажет, чем же она сейчас занимается.