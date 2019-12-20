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«Любовь обрушилась изумрудной волной»: Диана Арбенина намекнула на перемены в личной жизни

45-летняя Диана Арбенина не так часто говорит о личной жизни, но на днях сделала исключение. Поклонники уже спешат поздравить певицу, ведь она, судя по всему, влюблена.
Диана Арбенина

На днях Диана Арбенина разместила новый пост в Инстаграме и заинтриговала подписчиков своим посланием. Ведь все свидетельствовало о том, что в жизни лидера рок-группы «Ночные снайперы» произошли важные перемены. Диана поделилась ими в подписи к фотографии, на которой она позирует на фоне самолета.

Диана Арбенина
«Доброе утро, страна! Финишная 2019. Взлетная 2020. Сбрасывайте балласт. Летите налегке. Новая любовь всегда приходит неожиданно, но это происходит только, когда ты чист и готов к ней. В этот раз она обрушилась на меня изумрудной волной. Встреча. Двое. Сон. Сигнал. Ночь и новая песня, которую я скоро напишу», — сообщила певица.

Несмотря на то, что певица не сказала ничего конкретного и не объяснила, что она имела в виду, подписчики принялись поздравлять ее. Они спешили порадоваться за исполнительницу, которая нашла новую любовь.

«Новая любовь под Новый год — это круто! Вы этого заслуживаете!», «Новые чувства — новые сюжеты, прошлое в прошлом. Больше поводов для творчества», «Ой, поздравляю! Счастья взахлеб, Диана! Вы это заслужили», — писали фолловеры.

Напомним, Диана в 1993 году вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина, но через некоторое время развелась с ним. Она воспитывает двух детей: сына Артема и дочь Марту, родившихся в 2010-м. Певица говорила, что ребята «пока не общаются с отцом».

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20 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Legion-Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @_diana_arbenina/Instagram
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Диана Арбенина

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