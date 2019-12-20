«Любовь обрушилась изумрудной волной»: Диана Арбенина намекнула на перемены в личной жизни

На днях Диана Арбенина разместила новый пост в Инстаграме и заинтриговала подписчиков своим посланием. Ведь все свидетельствовало о том, что в жизни лидера рок-группы «Ночные снайперы» произошли важные перемены. Диана поделилась ими в подписи к фотографии, на которой она позирует на фоне самолета.
Несмотря на то, что певица не сказала ничего конкретного и не объяснила, что она имела в виду, подписчики принялись поздравлять ее. Они спешили порадоваться за исполнительницу, которая нашла новую любовь.
Напомним, Диана в 1993 году вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина, но через некоторое время развелась с ним. Она воспитывает двух детей: сына Артема и дочь Марту, родившихся в 2010-м. Певица говорила, что ребята «пока не общаются с отцом».