«Любовь обрушилась изумрудной волной»: Диана Арбенина намекнула на перемены в личной жизни

45-летняя Диана Арбенина не так часто говорит о личной жизни, но на днях сделала исключение. Поклонники уже спешат поздравить певицу, ведь она, судя по всему, влюблена.

На днях Диана Арбенина разместила новый пост в Инстаграме и заинтриговала подписчиков своим посланием. Ведь все свидетельствовало о том, что в жизни лидера рок-группы «Ночные снайперы» произошли важные перемены. Диана поделилась ими в подписи к фотографии, на которой она позирует на фоне самолета.

«Доброе утро, страна! Финишная 2019. Взлетная 2020. Сбрасывайте балласт. Летите налегке. Новая любовь всегда приходит неожиданно, но это происходит только, когда ты чист и готов к ней. В этот раз она обрушилась на меня изумрудной волной. Встреча. Двое. Сон. Сигнал. Ночь и новая песня, которую я скоро напишу», — сообщила певица.

Несмотря на то, что певица не сказала ничего конкретного и не объяснила, что она имела в виду, подписчики принялись поздравлять ее. Они спешили порадоваться за исполнительницу, которая нашла новую любовь.

«Новая любовь под Новый год — это круто! Вы этого заслуживаете!», «Новые чувства — новые сюжеты, прошлое в прошлом. Больше поводов для творчества», «Ой, поздравляю! Счастья взахлеб, Диана! Вы это заслужили», — писали фолловеры.

1 2 3 ... 10 Диана Арбенина предпочитает не распространяться о своей личной жизни

Напомним, Диана в 1993 году вышла замуж за лидера группы «Зимовье зверей» Константина Арбенина, но через некоторое время развелась с ним. Она воспитывает двух детей: сына Артема и дочь Марту, родившихся в 2010-м. Певица говорила, что ребята «пока не общаются с отцом».