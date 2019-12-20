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«Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?»: Наталья Фриске вышла из себя из-за сравнения с Жанной

Не так давно Наталья Фриске сменила имидж и решила снова заняться музыкальным творчеством. Многим кажется, что женщина копирует умершую сестру, но сама Наталья резко воспринимает подобные сравнения. 
Наталья Фриске
 Наталья Фриске

33-летняя Наталья Фриске — сертифицированный мастер по перманентному макияжу, она зарабатывает на жизнь, предоставляя услуги в сфере красоты и развивая собственное кафе на Шри-Ланке. 

Однако еще много лет назад сестра Жанны Фриске предпринимала попытки заняться музыкой. 

В конце 2000-х у Натальи не получилось превзойти старшую сестру и привлечь внимание публики к своему творчеству. Впрочем, из-за этого желание стать певицей у нее не пропало. 

Наталья Фриске
 

Не так давно Фриске вернулась из теплых стран. Девушка почти сразу записала собственную песню и сменила имидж, завив афрокудри. 

Интернет-пользователи удивились таким поступкам Натальи. Многим показалось, что она пытается подражать своей погибшей сестре

Подобное мнение высказали не только многочисленные фолловеры Фриске, но и знаменитости. 

«Я не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе. Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией — это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала», — резко прокомментировал Иосиф Пригожин в интервью «Комсомольской правде»

Наталья долго не реагировала на обсуждения своей персоны в интернете. 20 декабря журналисты портала Nation-News попытались связаться с женщиной и узнать ее мнение о происходящем. 

«Может, мне побриться налысо или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?» — закричала во время телефонного разговора Фриске и бросила трубку. 

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20 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото @friske_natalia/Instagram, Persona Stars
Теги

Жанна Фриске, Наталья Фриске

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8 комментариев Добавить комментарий
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  • Ишь, нервная какая! Бесится, что несмотря на все старания, выглядит не как Жанна, а как пародия на нее? Сочувствую, че😆

  • Упорно пиарит себя на имени сестры, реально пытается ей подражать во всем, постоянно выкладывает "архивные" фото с Жанной, а потом трубки кидает и возмущается.

  • Гость

    Упорно пиарит себя на имени сестры, реально пытается ей подражать во всем, постоянно выкладывает "архивные" фото с Жанной, а потом трубки кидает и возмущается.

    ну бывает, что поделать

  • А к тебе никто и не приваливал)))

  • Дама, которая ничего из себя не представляет, всячески старается стать похожей на сестру, зачем о ней писать? Она не интересна совсем, никому, пусть живёт спокойно

  • Она маникюрщица? Наконец-то озвучили ее специальность. Верю, что на кафе сама заработала, нелегким трудом, дело-то доходное! 😜 А нервишки шалят потому что клиенты капризные. Никто не признает в ней звезду, все хотят идеальный уход и клиент-ориентированное обслуживание.

  • Странно, зачем себя кроить под сестру и потом обижаться на сравнение? Ну будь собой: возьми фамилию Копылова или Вшивкова, не делай пластику под сестру, сделай свой проект.

  • Просто глупая. Была бы умная, ответила; да, я горжусь сходством с любимой сестрой. Глядя на себя в зеркало, я вижу любимого человека и это здорово!

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