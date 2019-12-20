«Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?»: Наталья Фриске вышла из себя из-за сравнения с Жанной

Не так давно Наталья Фриске сменила имидж и решила снова заняться музыкальным творчеством. Многим кажется, что женщина копирует умершую сестру, но сама Наталья резко воспринимает подобные сравнения.

Наталья Фриске

33-летняя Наталья Фриске — сертифицированный мастер по перманентному макияжу, она зарабатывает на жизнь, предоставляя услуги в сфере красоты и развивая собственное кафе на Шри-Ланке.

Однако еще много лет назад сестра Жанны Фриске предпринимала попытки заняться музыкой.

В конце 2000-х у Натальи не получилось превзойти старшую сестру и привлечь внимание публики к своему творчеству. Впрочем, из-за этого желание стать певицей у нее не пропало.

Не так давно Фриске вернулась из теплых стран. Девушка почти сразу записала собственную песню и сменила имидж, завив афрокудри.



Интернет-пользователи удивились таким поступкам Натальи. Многим показалось, что она пытается подражать своей погибшей сестре.

Подобное мнение высказали не только многочисленные фолловеры Фриске, но и знаменитости.

«Я не устаю удивляться тому, что творится в шоу-бизнесе. Понятно, что ей никто не может запретить использовать фамилию Фриске или повторить ее образ. Более того, всегда найдутся подпевалы, которые посоветуют это сделать, ведь стать копией — это самая простая бизнес-модель, легкий способ заработка. Вот только заменить ушедшую Жанну будет очень сложно, потому что она оригинал, она сама себя сделала», — резко прокомментировал Иосиф Пригожин в интервью «Комсомольской правде».



Наталья долго не реагировала на обсуждения своей персоны в интернете. 20 декабря журналисты портала Nation-News попытались связаться с женщиной и узнать ее мнение о происходящем.



1 2 3 ... 10 Наталья Фриске становится все больше похожа на сестру Жанну

«Может, мне побриться налысо или еще что-то сделать, чтобы я не была похожа на сестру? Может, нос сломать или челюсть, чтобы вы все от меня отвалили?» — закричала во время телефонного разговора Фриске и бросила трубку.