Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

Исход многолетней войны: София Ротару заменит Аллу Пугачеву в «Голубом огоньке»

На протяжении нескольких десятилетий Алла Пугачева и София Ротару конкурировали за звание самой лучшей и любимой певицы Советского Союза, а затем и России. Кто бы знал, что это противостояние решится в конце 2019 года.
Алла Пугачева, София Ротару
Алла Пугачева с Софией Ротару и ее внуками (архивное фото)

Еще в те далекие времена, когда Алла Пугачева и София Ротару были молодыми певицами, среди поклонников ходило множество слухов об их соперничестве.  

Считалось, что артистки конкурируют за песни именитых композиторов и звание лучшей исполнительницы страны. 

Алла Борисовна и София Михайловна никогда не комментировали подобные домыслы, но с удовольствием подыгрывали старым легендам: видимо, явление, которое мы сегодня называем «хайпом», всегда существовало в звездных кругах. 

Пути знаменитостей давно разошлись: Пугачева выступает в России, а Ротару у нас в стране в последние годы почти не появляется. 

И все же недавно украинская артистка посетила Москву. 

Как сообщает издание «Собеседеник.RU», София Михайловна приняла участие в съемках «Голубого огонька» на телеканале Россия-1. Женщина записала две песни, которые прозвучат вечером 31 декабря. 

Раньше в этом временном слоте традиционно выступала Алла Пугачева. Однако в этом году Примадонна отказалась от съемок в новогодних шоу. Интересно, можно ли посчитать данный факт как победу Ротару в многолетнем артистическом противостоянии?

Перейти к обсуждению 3


20 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Андрей Калмыков/Woman.ru, Россия 1/Youtubeb.com, Persona Stars, PhotoXPress.ru, @alla_orfey/Instagram
Теги

Алла Пугачева, София Ротару

Реклама

3 комментария Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Это итог прошлогодней петиции против Аллы. Но при чем тут Ротару? Люди требовали свежих голосов, а не этот скрипучий нафталин, да еще и с политическим душком.

  • Гость

    Это итог прошлогодней петиции против Аллы. Но при чем тут Ротару? Люди требовали свежих голосов, а не этот скрипучий нафталин, да еще и с политическим душком.

    Она главная фанерщица- так сказал -Кобзон. а он врать не будет. У нас. что не кому спеть на НГ ? Что голодный паек настиг ? без России?

  • Давно не смотрю огоньки эти, и не буду уже больше, видимо. Всех этих престарелых звезд я видела молодыми, и лучше они с тех пор точно не стали.

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.