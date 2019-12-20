Исход многолетней войны: София Ротару заменит Аллу Пугачеву в «Голубом огоньке»

На протяжении нескольких десятилетий Алла Пугачева и София Ротару конкурировали за звание самой лучшей и любимой певицы Советского Союза, а затем и России. Кто бы знал, что это противостояние решится в конце 2019 года.

Алла Пугачева с Софией Ротару и ее внуками (архивное фото)

Еще в те далекие времена, когда Алла Пугачева и София Ротару были молодыми певицами, среди поклонников ходило множество слухов об их соперничестве.

Считалось, что артистки конкурируют за песни именитых композиторов и звание лучшей исполнительницы страны.

Алла Борисовна и София Михайловна никогда не комментировали подобные домыслы, но с удовольствием подыгрывали старым легендам: видимо, явление, которое мы сегодня называем «хайпом», всегда существовало в звездных кругах.

Пути знаменитостей давно разошлись: Пугачева выступает в России, а Ротару у нас в стране в последние годы почти не появляется.

И все же недавно украинская артистка посетила Москву.

Как сообщает издание «Собеседеник.RU», София Михайловна приняла участие в съемках «Голубого огонька» на телеканале Россия-1. Женщина записала две песни, которые прозвучат вечером 31 декабря.

1 2 3 ... 10 София Ротару примет участие в «Голубом огоньке» на телеканале Россия-1

Раньше в этом временном слоте традиционно выступала Алла Пугачева. Однако в этом году Примадонна отказалась от съемок в новогодних шоу. Интересно, можно ли посчитать данный факт как победу Ротару в многолетнем артистическом противостоянии?