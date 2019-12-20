51-летняя Светлана Бондарчук ответила хейтерам, которые критикуют ее за откровенные снимки

20 декабря Светлана Бондарчук опубликовала в Инстаграме видео бэкстейджа своей последней фотосессии. Под роликом звезда решила высказать отношение к негативным комментариям, которые иногда встречает под своими смелыми снимками.
Некоторые пользователи Сети считают, что 51-летней Бондарчук уже не стоит позировать для откровенных кадров. По словам Светланы, она находится в одной возрастной категории с Николь Кидман, Джей Ло и Шерон Стоун, которые точно так же предстают на снимках обнаженными или полуобнаженными. При этом в их адрес не сыпется такого количества замечаний.
Кроме того, как считает Бондарчук, в использовании графических редакторов нет ничего дурного. В конце концов, так поступают и профессиональные фотографы. Она призналась, что иногда использует приложения для ретуши и не видит в этом преступления.
Также Светлана сообщила, что не считает снимки своего тела чем-то вульгарным. «Я никогда не посмею выложить на своей странице что-то пошлое, и если ваша мораль не позволяет вам смотреть мои фото, то еще можно надеть шоры, чтобы случайно не увидеть рекламные кампании брендов Calvin Klein, Marc Jacobs, Balenciaga», — заключила знаменитость.
В комментариях многие согласились с мнением Светланы и отметили, что она великолепно выглядит.