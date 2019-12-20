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51-летняя Светлана Бондарчук ответила хейтерам, которые критикуют ее за откровенные снимки

Столкнувшись с критикой в свой адрес, Светлана Бондарчук решила разом ответить на все негативные комментарии. Она озвучила свою позицию в отношении провокационных снимков, которые периодически выкладывает, а также прокомментировала обвинения в злоупотреблении фотошопом.
Светлана Бондарчук

20 декабря Светлана Бондарчук опубликовала в Инстаграме видео бэкстейджа своей последней фотосессии. Под роликом звезда решила высказать отношение к негативным комментариям, которые иногда встречает под своими смелыми снимками

«Все-таки решила ответить людям с негативным взглядом на возраст и оголенность, на наигранность, в которой вы меня обвиняете. Обычно я вам не отвечаю, но думаю, пора», — заметила Светлана.

Некоторые пользователи Сети считают, что 51-летней Бондарчук уже не стоит позировать для откровенных кадров. По словам Светланы, она находится в одной возрастной категории с Николь Кидман, Джей Ло и Шерон Стоун, которые точно так же предстают на снимках обнаженными или полуобнаженными. При этом в их адрес не сыпется такого количества замечаний. 

Кроме того, как считает Бондарчук, в использовании графических редакторов нет ничего дурного. В конце концов, так поступают и профессиональные фотографы. Она призналась, что иногда использует приложения для ретуши и не видит в этом преступления.

«Безусловно, фотографы используют фотошоп и у меня есть Facetune. И да, я имею право немного почистить фото, если оно того требует. Но я выкладываю очень много видео, где вы видите меня абсолютно настоящей. Современный мир живет так, и я вместе с ним», — рассказала звезда.

Также Светлана сообщила, что не считает снимки своего тела чем-то вульгарным. «Я никогда не посмею выложить на своей странице что-то пошлое, и если ваша мораль не позволяет вам смотреть мои фото, то еще можно надеть шоры, чтобы случайно не увидеть рекламные кампании брендов Calvin Klein, Marc Jacobs, Balenciaga», — заключила знаменитость.

В комментариях многие согласились с мнением Светланы и отметили, что она великолепно выглядит.

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20 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @a030aa/Instagram, Андрей Калмыков/Woman.ru
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Светлана Бондарчук

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  • На видео фигура как у Волочковой.

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