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Кети Топурию подозревают в беременности

Не прошло и двух месяцев, как Кети Топурия впервые показала своего нового бойфренда, а пользователи Сети уже уверены — певица в скором времени родит ребенка. С чего они это взяли? Что ж, смотрите сами!
Кети Топурия и Лев Деньгов
Кети Топурия и Лев Деньгов

В октябре 2019-го Кети Топурия объявила о том, что нашла свою любовь. Девушка старается не афишировать личную жизнь, однако на этот раз сделала исключение. Ее избранником стал 35-летний дипломат и банкир Лев Деньгов. Певица заявила, что «очень верит в эти отношения», после чего поклонники сразу сделали вывод — свадьбе быть!

Они надеялись, что в скором времени Кети расскажет о помолвке и предстоящем торжестве, однако пока этого не случилось. Случилось другое — девушку заподозрили в беременности. Слухи об интересном положении звезды появились в Сети после того, как в фан-аккаунте @ketatime появилось видео с выступления Топурии. 

Многие разглядели округлившийся живот, который не может скрыть даже свободное платье певицы. «Я, возможно, ошибаюсь, но похоже у Катены будет еще один малыш», «Она беременна?», «Ура, наша девочка!» — написали обрадованные поклонники Топурии.

Сама Кети пока эту информацию не подтверждала. Напротив, она выложила в Инстаграм-истории ролик, в котором показала подтянутый живот без намека на беременность. 

Но не спешите расстраиваться! Вполне возможно, что Кети постит архивные публикации, чтобы никто раньше срока не заподозрил ее в интересном положении. На подобных махинациях в свое время попалась и Анастасия Решетова. Та тоже до последнего скрывала беременность, выкладывая в соцсети старые фотографии. 

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21 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото @ketatime, @keti_one_official/Instagram
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Кети Топурия

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