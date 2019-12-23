СМИ: Наталья Бочкарева предстанет перед судом и может получить до трех лет тюрьмы

По сообщениям журналистов, расследование нашумевшего дела Натальи Бочкаревой подошло к концу, а документы уже переданы в суд. Что ожидает актрису на самом деле? Разбираемся вместе.

28 сентября 2019-го в Сети появилась информация о том, что полицейские обнаружили у Натальи Бочкаревой запрещенные вещества. Сотрудники ГИБДД остановили машину актрисы и попросили показать документы. Они почувствовали запах алкоголя от Бочкаревой, а потому попросили проехать в отделение. Уже там у актрисы был изъят пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это — наркотик.

Сама Бочкарева опровергала все домыслы и отказывалась комментировать произошедшее.

«Мы выясним, откуда растут ноги у этой новости, и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте интернету», — все же объявила знаменитость спустя несколько дней молчания.

Однако теперь, похоже, к ответу призовут именно Бочкареву. Как сообщает ТАСС, официальное расследование по делу актрисы завершено, а все материалы были переданы в суд. Теперь Наталье грозит до трех лет лишения свободы по части первой статьи 228: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

1 2 3 ... 11 Наталья Бочкарева до сих пор вынуждена оправдываться за историю с наркотиками

Сама Наталья пока никак не высказалась о просочившейся в Сеть информации. Она как ни в чем не бывало продолжает театральные репетиции и устраивает детские праздники.