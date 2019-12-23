Интересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статьяИнтересная статья
Форум

СМИ: Наталья Бочкарева предстанет перед судом и может получить до трех лет тюрьмы

По сообщениям журналистов, расследование нашумевшего дела Натальи Бочкаревой подошло к концу, а документы уже переданы в суд. Что ожидает актрису на самом деле? Разбираемся вместе. 

28 сентября 2019-го в Сети появилась информация о том, что полицейские обнаружили у Натальи Бочкаревой запрещенные вещества. Сотрудники ГИБДД остановили машину актрисы и попросили показать документы. Они почувствовали запах алкоголя от Бочкаревой, а потому попросили проехать в отделение. Уже там у актрисы был изъят пакет с порошкообразным веществом. Экспертиза подтвердила, что это — наркотик. 

Сама Бочкарева опровергала все домыслы и отказывалась комментировать произошедшее. 

«Мы выясним, откуда растут ноги у этой новости, и этих людей привлечем к ответственности. Не верьте интернету», — все же объявила знаменитость спустя несколько дней молчания. 

Однако теперь, похоже, к ответу призовут именно Бочкареву. Как сообщает ТАСС, официальное расследование по делу актрисы завершено, а все материалы были переданы в суд. Теперь Наталье грозит до трех лет лишения свободы по части первой статьи 228: незаконное приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. 

  • Наталья Бочкарева
    1 2 3 ...11
    Наталья Бочкарева до сих пор вынуждена оправдываться за историю с наркотиками
    Смотреть галерею

Сама Наталья пока никак не высказалась о просочившейся в Сеть информации. Она как ни в чем не бывало продолжает театральные репетиции и устраивает детские праздники. 

Перейти к обсуждению 1


23 декабря 2019
Текст Ксения Богатырева
Фото Legion--Media.ru, Андрей Калмыков/Woman.ru, @natalia_bochkareva_official/Instagram
Теги

Наталья Бочкарева

Реклама

1 комментарий Добавить комментарий
Сначала показывать: Популярные Непопулярные Старые Новые

  • Печально. И ее система сломала...

Жалоба

Модератор, обращаю ваше внимание, что текст содержит:

Заполните поле

Жалоба отправлена модератору

Страница закроется автоматически
через 5 секунд

Закрыть
Оставить комментарий
Правила публикации комментариев

Самое комментируемое

Самое популярное

Гость 2019-12-15 14:53:00
359
Этери права в том, что ее команда выдает результаты. Плющенко - сбитый летчик, сейчас по сути просто шоу мен и муж рудковской, не ему судить успешных ТРЕНЕРОВ, он был только успешным спортсменом, не тренером. Его хватает только дрессировать Гномыча, да и то ради пиара жены
Жаркий лед: Тутберидзе обрушилась с обвинениями на Тарасову и Плющенко, но тот сразу дал ответ и отпор
297 Комментариев
Гость 2019-12-16 13:58:00
256
Тот случай когда вещает о добре и любви и о том «как надо» человек у которого по сути всё сложилось в жизни. И звездой был и многократно рассказывал как поклонниц ему автобусами возили и он ни в чём себе не отказывал. А жена его прощала, покорно ждала с борщами и детей здоровых родила ему. И теперь он сидит и даже на секунду не пытается понять людей которые не могут родить самостоятельно и женщин которые не готовы быть всю жизнь дополнением к мужчине и жить его обожанием. Дартаньян оказался глуп и тщеславен.
«Не можешь завести — не надо»: Михаил Боярский резко выступил против ЭКО
99 Комментариев





© 2005-2019 WOMAN.RU
Все материалы сайта Woman.ru, независимо от формы и даты размещения на сайте, могут быть использованы только с согласия владельцев сайта. Перепечатка материалов с сайта Woman.ru невозможна без письменного разрешения редакции.