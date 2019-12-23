Вики Одинцова опровергла информацию о том, что выходит замуж

Не успели мы порадоваться за модель Вики Одинцову и блогера Димаша Адилета, как девушка расстроила всех своих поклонников — замуж она не собирается.

20 декабря Димаш Адилет выложил на своей странице в Инстаграме видео, на котором он делает предложение 26-летней Вики Одинцовой. Подпись рядом с роликом гласила: «Она сказала ''Да''». Конечно, и поклонники модели, и СМИ тут же бросились поздравлять пару со скорой свадьбой.

Одинцова, впрочем, была немало шокирована. «Для меня было большим удивлением, что все подхватили эту новость и приняли за чистую монету. Мы сняли видео в Швейцарии, и несло оно исключительно юмористический характер. Замуж я не собираюсь в ближайшее время», — заявила модель порталу PeopleTalk.

Однако об отношениях с Димашем она ничего не сказала. Так что же это: мимолетный роман, любовь или просто взаимовыгодное сотрудничество без намека на романтику? Остается только ждать, пока сами звезды Инстаграма раскроют все карты.