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Директор Анастасии Заворотнюк высказалась на тему предполагаемой блокировки счетов Петра Чернышева

Недавно в СМИ появилась информация о блокировке счетов Петра Чернышева. Поговаривают, что это может быть связано с постоянным переводом средств на лечение Анастасии Заворотнюк. Но так это или нет, пока никому достоверно неизвестно. 
Петр Чернышев, Анастасия Заворотнюк
Петр Чернышев и Анастасия Заворотнюк

В минувшие выходные телеграм-канал Mash сообщил о блокировке активов Петра Чернышева. По информации СМИ, налоговая инспекция Санкт-Петербурга заметила подозрительную активность на счетах фигуриста и решила связаться со спортсменом, чтобы разобраться с проблемой. 

Как предположили источники, многократные поступления средств Чернышеву могли быть адресованы Анастасии Заворотнюк. 

Знаменитые друзья пары не раз признавались, что пытаются материально помочь (или хотя бы предложить такой вариант) больной актрисе. Правда, близкие Заворотнюк никогда не афишировали, действительно ли принимали от кого-либо средства. 

Анастасия Заворотнюк
 

Решив узнать, с чем же именно связана блокировка счетов Петра, корреспонденты телеканала «360» связались с директором Анастасии Мариной Поповой. 

Увы, представительница артистки не захотела вести беседы касаемо звездной семьи. 

«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — резко ответила журналистам Попова. 

Напомним, ранее СМИ сообщали, что Анастасия находится на лечении в реабилитационном центре в Москве. Ее ежедневное пребывание там якобы стоит десятки тысяч рублей. 

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23 декабря 2019
Текст Александра Борисова
Фото Persona Stars, @a_zavorotnyuk/Instagram
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Анастасия Заворотнюк, Петр Чернышев

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