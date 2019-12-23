Директор Анастасии Заворотнюк высказалась на тему предполагаемой блокировки счетов Петра Чернышева

В минувшие выходные телеграм-канал Mash сообщил о блокировке активов Петра Чернышева. По информации СМИ, налоговая инспекция Санкт-Петербурга заметила подозрительную активность на счетах фигуриста и решила связаться со спортсменом, чтобы разобраться с проблемой.
Знаменитые друзья пары не раз признавались, что пытаются материально помочь (или хотя бы предложить такой вариант) больной актрисе. Правда, близкие Заворотнюк никогда не афишировали, действительно ли принимали от кого-либо средства.
Решив узнать, с чем же именно связана блокировка счетов Петра, корреспонденты телеканала «360» связались с директором Анастасии Мариной Поповой.
«А с чего вы взяли, что люди нам перечисляли деньги? Где вы взяли такую информацию? Ваш бред комментировать я не буду», — резко ответила журналистам Попова.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что Анастасия находится на лечении в реабилитационном центре в Москве. Ее ежедневное пребывание там якобы стоит десятки тысяч рублей.