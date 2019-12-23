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«Наживаются и злорадствуют»: Нелли Ермолаева шокирована нездоровым интересом фолловеров к ее разводу

Спустя неделю после новости о разрыве с мужем Нелли Ермолаева выложила эмоциональный пост, посвященный «лицемерам».
Нелли Ермолаева
Нелли Ермолаева

23 декабря Нелли Ермолаева поделилась гневным постом, в котором пожаловалась на людей, которые пытаются нажиться на ее разводе. «Директ завален сообщениями от мужчин, которые хотят познакомиться, и женщин, которые хотят поддержать, а сами параллельно написывают Кириллу, чтобы встретиться...» — рассказала знаменитость.

Экс-участница «Дома-2» сравнила свое расставание с лакмусовой бумажкой, которая наглядно показала, что из себя представляет ее аудитория.

Нелли Ермолаева
Нелли Ермолаева

«Многие наживаются на этой истории, я в шоке просто. Ну почему так разводы всем интересны?», — написала Ермолаева.

Подписчики поспешили поддержать Нелли, оставив множество позитивных комментариев: «Ты сильная, справишься! Удачи тебе!», «Вы красотка, все будет хорошо», «Держись, это жизнь».

Впрочем, среди комментаторов нашлись люди, которые считают, что Ермолаева сама виновата в том, что все обсуждают ее личную жизнь, ведь она первой рассказала о разводе, выложив совместное видео с Кириллом Андреевым с подписью «Нас больше нет».

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23 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото @ermolaevanelly/Instagram
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Нелли Ермолаева

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2 комментария Добавить комментарий
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  • Объясните мне, как мне лично можно нажиться на разводе Ермолаевой? Она мне при разводе что-то отпишет, вилки там или машину? Все остальные подробности она строчит в интернете, даже журналисты не нужны.

  • Не хотела бы шумихи, не делала бы заявлений, всё просто, но нет ведь...она ж звЯзда, как сама о себе думает, вот она и ответная реакция от тех, кто звездой ее не считает..и я не могу их в этом винить

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