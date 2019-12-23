«Наживаются и злорадствуют»: Нелли Ермолаева шокирована нездоровым интересом фолловеров к ее разводу

Спустя неделю после новости о разрыве с мужем Нелли Ермолаева выложила эмоциональный пост, посвященный «лицемерам».

Нелли Ермолаева

23 декабря Нелли Ермолаева поделилась гневным постом, в котором пожаловалась на людей, которые пытаются нажиться на ее разводе. «Директ завален сообщениями от мужчин, которые хотят познакомиться, и женщин, которые хотят поддержать, а сами параллельно написывают Кириллу, чтобы встретиться...» — рассказала знаменитость.

Экс-участница «Дома-2» сравнила свое расставание с лакмусовой бумажкой, которая наглядно показала, что из себя представляет ее аудитория.

Нелли Ермолаева

«Многие наживаются на этой истории, я в шоке просто. Ну почему так разводы всем интересны?», — написала Ермолаева.

Подписчики поспешили поддержать Нелли, оставив множество позитивных комментариев: «Ты сильная, справишься! Удачи тебе!», «Вы красотка, все будет хорошо», «Держись, это жизнь».

1 2 3 ... 10 Нелли Ермолаева выложила эмоциональный пост в Инстаграм

Впрочем, среди комментаторов нашлись люди, которые считают, что Ермолаева сама виновата в том, что все обсуждают ее личную жизнь, ведь она первой рассказала о разводе, выложив совместное видео с Кириллом Андреевым с подписью «Нас больше нет».