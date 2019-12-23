«Она не заслужила»: Дана Борисова сообщила, что уезжает отдыхать в Таиланд без дочери

Дана Борисова заявила, что уезжает в Таиланд, оставив свою 12-летнюю дочь Полину отцу. Также знаменитость опровергла домыслы о том, что едет на лечение.

После громкого скандала с дочерью Дана Борисова решила уехать на отдых без нее. Об этом она сообщила на пресс-конференции, где ответила на провокационные вопросы о своей семье.

«Мы поедем большой компашкой к океану. Это мое любимое место. Полины со мной не будет. Самуи она не заслужила», — заявила Дана. Блондинка подчеркнула, что уедет «не лечиться, как все считают, а отдыхать», и отметила, что не видит в этом ничего предосудительного.

После случая с собакой, которую дочь Даны, по ее словам, забрала после конфликта, Борисова сменила в квартире все замки. Теперь Полина при всем желании не сможет попасть в квартиру к маме. В настоящее время девочка живет с отцом.

1 2 3 ... 10 Дана Борисова заявила, что не возьмет дочь с собой на отдых

«Я свой долг выполнила — все лето возила ее по курортам, мы с ней путешествовали. Сейчас очередь ее папы. По слухам, он счастливый обладатель частного дома в Испании. Пусть свозит ребенка туда», — поделилась Дана.