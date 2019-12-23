Евгений Алдонин выложил фото с беременной женой и сыном в честь первого месяца со дня рождения младшей дочери

Евгений Алдонин заслуживает звания «Отец года»: он не только является любящим и заботливым папой двоих детей от супруги Ольги, но и заботится о дочери от первого брака Вере.

Евгений и Ольга Алдонины с дочкой Верой и сыном Артемом

23 ноября в семье 39-летнего Евгения Алдонина и его супруги Ольги случилось радостное событие: девушка родила от мужа второго ребенка. Девочку навали Анжеликой.

О прибавлении в семействе прознали журналисты и тут же поспешили поздравить Евгения. Сам футболист объявил о том, что стал отцом в третий раз, опубликовав в Инстаграме две фотографии: кадр, на котором он позирует вместе с беременной женой и сыном Артемом, а также снимок с новорожденной Анжеликой и старшей дочкой Верой от певицы Юлии Началовой.

23 декабря футболист поделился еще одним кадром из «беременной» фотосессии своей супруги и подписал его: «Нашей малышке Анжелике сегодня месяц». Конечно, подписчики пожелали девочке счастья и здоровья и в очередной раз восхитились, какая же красивая у Евгения семья.

Отметим, что лицо младшей дочери ни Евгений, ни Ольга пока что так и не показали.

Первой женой Евгения была певица Юлия Началова, которая скончалась в марте этого года. Они познакомились на мероприятии в 2005 году и сразу же приглянулись друг другу.

Евгений Алдонин с бывшей женой Юлией Началовой и дочерью Верой

Поклонники певицы были счастливы, что Началова наконец-то нашла мужчину, который будет ценить и любить ее, и не успели оглянуться, как Юлия вышла замуж за своего избранника.

1 2 3 ... 9 Юлия Началова скончалась в марте этого года

Под венец Началова шла уже в положении, и в 2006 году на свет появилась единственная дочь певицы Вера. К сожалению, брак певицы и спортсмена распался — они официально развелись в 2011-м. Через три года Алдонин женился на своей новой возлюбленной Ольге.