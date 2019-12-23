Кристина Орбакайте, Валерия, Константин Богомолов, Сати Казанова и другие звезды на открытии бутика Bosco Family

Светская Москва в преддверии новогодних праздников собралась в ГУМе, чтобы увидеть, каким стал обновленный бутик Bosco Family.

Алена Свиридова и Сати Казанова

В минувшее воскресенье, 22 декабря, на первой линии ГУМа состоялось торжественное открытие обновленного бутика Bosco Family. Первыми покупателями, конечно, стали друзья бренда, которых лично встречали Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева.

Гости собрались в новом пространстве магазина, где их уже ждали ритмично вышагивающие пехотинцы, а также выступление «живого» оркестра.

Виктория и Олег Шеляговы

После посещения бутика гости отправились в Демонстрационный зал ГУМа на бранч, где за музыку отвечали трубач Вадим Эйленкриг и его квартет, оркестр «Виртуозы Москвы», аккордеонист Петр Дранга, а также мужской и детский хоры.





Мероприятие посетили Иосиф Пригожин и Валерия, Владимир Познер и Надежда Соловьева, Валентин и Марина Юдашкины, Резо Гигинеишвили, Кристина Орбакайте и Михаил Земцов, Александр и Екатерина Стриженовы, Ингеборга Дапкунайте, Наина Ельцина, Андрей Малахов и Наталья Шкулева и многие другие.