Наталья Фриске нашла копию памятника с могилы Жанны в придорожном кафе

Нет, это не шутка. У входа в кафе «Фандоринъ» в подмосковном Королеве стоит точно такой же памятник, как и на могиле Жанны Фриске в Балашихе.

Наталья и Жанна Фриске

По адресу проспект Королева, 28А в подмосковном Королеве находится ресторан «Фандоринъ», который за минуту стал известным на всю Россию. Каким-то невероятным образом там оказался «памятник Жанны Фриске с ее могилы»!

Это заметила сестра Жанны Наталья, которая по (не)счастливой случайности зашла в это заведение 23 декабря. Естественно, сказать, что Наталья пришла в ужас — это ничего не сказать.

«Заходишь в ресторан, а тут стоит памятник Жанны с кладбища. Прекрасно. Вот как вы считаете, это нормально? Там сидят люди, кушают. Говорят: ''Нам подарили''. Просто охренели, в край обнаглели», — возмущалась шокированная сестра погибшей знаменитости.

«В общем, в этом заведении говорят, что эта скульптура сделана скульптором, который умер весной — очень удобно, конечно же, так говорить. И эта скульптура какой-то там девушки, что от нее отказались — типа она не похожа. Но те, кто был на кладбище у Жанны, вы все видите сходство? Прям один в один, даже рост одинаковый. Вот и что мне с ними делать?» — поинтересовалась Наталья Фриске.

С тех пор девушка больше не выходила на связь с фолловерами. Оно и понятно — вероятно, сейчас Наталья пытается выяснить, по какому праву подобные вещи происходят в кафе «Фандоринъ».

Напомним, Жанна была похоронена на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе 18 июня 2015 года.