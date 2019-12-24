4 свадьбы, ни одних похорон, гей-пара, секс-скандал: как прошло это десятилетие в британской королевской семье

Британская королевская семья на пике популярности во всем мире. Поклонники следят за каждым шагом ее представителей, копируют стиль герцогинь и строчат гневные комментарии, стоит их кумирам оступиться. С какими событиями все это связано? Woman.ru расскажет о переменах в семействе Виндзоров и о том, что важного и интересного произошло в жизни королевских особ за минувшие 10 лет.

Людям во все времена было интересно, как живут представители монарших семейств. Но если в прошлом информацию приходилось добывать от многочисленных инсайдеров, то с течением времени все стало проще. В эру соцсетей у многих принцев и принцесс есть Инстаграмы, да и сами королевские особы словно стали охотнее идти на контакт с обычными людьми. Так произошло и с британской королевской семьей, которая последние несколько лет находится в центре внимания и постоянно подогревает интерес общественности к себе. Свадьбы (сказочные и не очень), дети, юбилеи, скандалы — Woman.ru расскажет о том, чем запомнились эти десять лет для британской королевской семьи и что может ждать Виндзоров впереди.

Свадебный переполох

Десятилетие началось для королевской семьи воодущевляюще: новый старт, глоток свежего воздуха, не успевшее примелькаться лицо... Все это о Кейт Миддлтон, которая то сходилась, то расходилась с принцем Уильямом, пыталась строить карьеру в модном бизнесе и скандалила с прессой из-за публикации снимков топлес. Когда старший сын принцессы Дианы наконец-то сделал Кэтрин долгожданное предложение, весь мир зашелся чуть ли не в истерике. Простолюдинка войдет в королевскую семью!

Мир давно не видел такой сказки. Пожалуй, со времен свадьбы Дианы и Чарльза, больше напоминавшей сцену из диснеевского мультфильма. Команда PR-специалистов Виндзоров почесала затылок и принялась за дело. Кейт назвали современной Золушкой, и никого это сравнение не смутило, несмотря на тот факт, что росла невеста Уильяма в более чем обеспеченной семье. Отсутствие титулов не помешало будущей герцогине выглядеть на собственной свадьбе по-королевски.

Белое платье от Сары Бертон из Alexander McQueen, напомнившее знаменитый подвенечный наряд Грейс Келли, тиара Cartier, букет из ландышей, мирта, гиацинтов и гвоздик (кстати, турецкая гвоздика носит название Sweet William, то есть «Милый Уильям» в переводе) — продуманным образом невесты было сложно не восхититься.

Кэтрин улыбалась, шагая рядом со статным Уильямом в алом мундире ирландской гвардии. Эффектная пара, ничего не скажешь! Так считали и 23 миллиона человек, прикованных к телеэкранам во время трансляции церемонии 29 апреля 2011 года. Во время первого танца супругов Элли Голдинг спела дрожащим голосом Your Song любимого покойной Дианой Элтона Джона, все умилились и поплакали, а Кейт стала всеобщей любимицей. Туристы обеспечили Лондону солидный приток денежных средств, а популярность британской королевской семьи во всем мире начала расти как на дрожжах. Чего уж говорить, Уильям и Кэтрин стали первыми членами королевской семьи, по образу и подобию которых были созданы Барби и Кен в копиях свадебных костюмов.

Возможно, из-за этого июльская свадьба внучки королевы Зары Филлипс и регбиста Майка Тиндолла прошла практически незамеченной. Да и на фоне роскошного торжества Кембриджей их праздник казался, прямо скажем, камерной вечеринкой для своих. Зато всем точно было весело.

Впрочем, с Зары никто пример брать не стал, и в дальнейшем свадьбы явно делались по образу и подобию торжества Уильяма и Кэтрин. Платье невесты, о котором говорили задолго до того самого дня. Украшения, фата — все обсуждалось по нескольку десятков раз, строили множество предположений, интерес публики тщательно подогревался.

Так было и с голливудской актрисой Меган Маркл, которая изначально не снискала у британцев особой любви. Не помогало ничего: ни белозубая улыбка невесты-американки, ни орда заокеанских поклонников. Свадьба, проведенная по всем заветам Уильяма и Кэтрин, немного исправила ситуацию. Меган отправилась к алтарю в мае 2018, самостоятельно справляясь с многометровым шлейфом лаконичного платья от Givenchy (за наряд не от английского Дома ей потом как следует досталось от СМИ и в Сети).

И хотя необходимый вау-эффект был произведен, создавалось ощущение, что чего-то все же не хватало этой свадьбе, чтобы войти в историю. Однако некоторые моменты врезались в память. В основном, правда, негативные. Например, то, что отец Меган в последний момент не смог приехать на свадьбу дочери якобы по состоянию здоровья. Или то, что Елизавета II на протяжении церемонии сохраняла каменное выражение лица и ни разу не улыбнулась.

25 сентября 2018-го в королевской семье состоялась свадьба, оставившая двойственное впечатление. Все-таки это был первый однополый союз в стане Виндзоров. Явление, о котором и помыслить не могла бы, скажем, королева Виктория. Кузен Елизаветы II лорд Ивар Маунтбеттен связал себя узами брака с Джеймсом Коулом. Особенно позитивно к этому отнеслись экс-супруга аристократа и три их общих дочери, которые пожелали молодоженам счастья. Примечательно, что никого из обитателей Букингемского дворца на церемонии не было, поэтому отнести эту свадьбу к королевской можно с натяжкой. Но нельзя не отметить, что вряд ли подобное событие вообще могло произойти даже десять лет назад.





В октябре 2018-го под венец отправилась дочь принца Эндрю — Евгения. Ее избранником стал давний возлюбленный бизнесмен Джек Бруксбэнк. Принцесса предпочла наряд от Peter Pilotto с пышной юбкой и V-образным вырезом. По просьбе невесты спина была открытой. Евгения не хотела скрывать свои шрамы, полученные после операций по исправлению сколиоза. В век бодипозитива к решению принцессы отнеслись серьезно. По той же причине она не надела фату, ограничившись тиарой из белого золота с бриллиантами и изумрудами.

Свадьба Евгении, хоть и не стала национальным событием, также оставила многих под впечатлением, подарив ощущение сказки. Что ж, команда PR-специалистов Виндзоров не зря ест свой хлеб.



Что ждет нас в следующие десять лет? Как минимум, еще одна свадьба, ведь принцессе Беатрис предложил руку и сердце ее бойфренд-мультимиллионер Эдоардо Моцци.

Чего ждать не стоит? Чего-то из ряда вон выходящего. Королевские свадьбы за последние десять лет делались по одному и тому же лекалу (торжество лорда Ивара Маунтбеттена не в счет), которое еще ни разу не подвело. Так зачем менять то, что и так работает?

Бэби-бум

Десятилетие было богато на родовитых наследников, и это попросту невозможно отрицать. В декабре 2010 года родилась первая правнучка королевы — дочь Питера Филлипса (сына принцессы Анны) и его супруги Отем, которую в народе прозвали «канадской Кейт Миддлтон». Малышку назвали Саванна, и она выросла настоящей непоседой (что, впрочем, умиляет всех от мала до велика). Своей непосредственностью девочка разбавляет официоз строгих мероприятий.

То веселую рожицу скорчит и заставит принца Джорджа расхохотаться, то заткнет ему рукой рот, то покажет кому-то из именитых родичей язык, то принцессе Евгении наступит на шлейф свадебного платья. Саванна стоит на голове, не боится перепачкаться мороженым — словом, отрывается за всю королевскую семью, вынужденную вести себя чинно.

Многих, правда, печалило, что первым правнуком Елизаветы II не стал отпрыск принца Уильяма и его супруги Кейт. Но ждать долго не пришлось. 22 июля 2013 года Кэтрин родила первенца, и его назвали Джордж Александр Луи. Мальчик, которого еще до рождения признали «самым известным малышом в мире», растет настоящим джентльменом. Что не мешает ему забавно кривляться и даже становиться героем мемов. В свои шесть лет Джордж уже помогает сестре-первокласснице осваиваться в школе и даже приступил к выполнению королевских обязанностей в конце 2019-го.

На днях принц помогал прабабушке приготовить традиционные рождественские пудинги, предназначенные для ветеранов вооруженных сил. При этом мальчик не капризничал, вел себя безупречно и сохранял на протяжении всего трудового дня крайне серьезный вид.

Многим показалось, что заставить заниматься этим делом его сестру Шарлотту бы точно не удалось. Почему? Потому что принцесса, родившаяся в мае 2015 года, — известная егоза, которая скорее перемазала бы пудингом всех вокруг, включая королеву, чем осталась аккуратной маленькой хозяйкой.

Командирский характер, унаследованный от прабабушки «фирменный» прищур, любовь к вниманию — здравствуйте, Шарлотта Елизавета Диана.

Когда Кейт Миддлтон попросила дочь помахать журналистам, девочка показала им язык. С тех пор Шарлотта регулярно веселит общественность. В этом году малышка впервые села за школьную парту и вовсю грызет гранит науки. Как и принцесса Диана, Кейт не стала полагаться на домашнее образование и отдала детей в школу, чтобы те побольше общались со сверстниками.

К счастью, жизнь Шарлотты занимают не только учеба да официальные мероприятия. Девочка увлеченно следит за тем, как готовит ее мама Кэтрин, и проявляет интерес к кулинарии.

Лишь о самом младшем наследнике Уильяма и Кэтрин пока что известно не так много. Все дело в возрасте, ведь принцу Луи Артуру Чарльзу не исполнилось и двух лет. Малыш родился 23 апреля 2018 года, и с тех пор часто появлялся на фотографиях авторства Кейт Миддлтон, где улыбался во весь рот.

Инсайдер называл его «маминым любимчиком», а Кэтрин, смеясь, говорила, что одним из первых слов Луи были не стандартные «мама» и «папа». О нет, принц всех удивил, потому что произнес имя «Мэри». Так зовут известную телеведущую и автора кулинарных книг Мэри Берри, чьи произведения пользуются популярностью в семействе Кембриджей. Видимо, не только Шарлотта может в будущем проявить себя в качестве кулинара!

После великолепной троицы Уильяма все ждали, когда же и его младший брат Гарри обзаведется наследниками. Меган лучилась счастьем, не опускала рук с округлившегося живота, а букмекеры принимали ставки: мальчик или девочка?

6 мая 2019 года на свет появился Арчи Харрисон Маунтбеттен-Виндзор. Родители отказались от титула для ребенка, поэтому рыжеволосый малыш, хоть и является седьмым в очереди на престол, не будет считаться принцем. Разве что в том случае, если его прабабушка издаст соответствующее распоряжение.

Сказывается воспитание принца Гарри и Меган Маркл, известных приверженцев либеральных ценностей. Их желание отойти от традиций и растить сына как обычного ребенка, на которого с рождения не взваливают груз ответственности, вполне может вдохновить и будущие поколения Виндзоров.

Заметно, что за прошедшие десять лет внимание общественности все сильнее смещается к юным наследникам королевской семьи. Если раньше в центре внимания были их родители, то сейчас публике одинаково интересны и платья Кэтрин, и любимая прическа Шарлотты, и то, на кого больше похож Арчи Харрисон. Люди жаждут узнать даже крупицы информации о детях, которыми периодически делится Кейт Миддлтон. Отпрыски Филлипсов и Тиндоллов также пользуются определенной популярностью. Плеяда детей клана Кардашьян-Дженнер нервно грызет локти — Джорджу, Шарлотте, Луи и Арчи даже не нужно делать ничего из ряда вон выходящего, чтобы их осветили в СМИ.

Как-то не очень вяжется с жизнью «простых детей», о которой все мечтают для них родители, не правда ли?

Боже, храни Королеву

Со стороны кажется, что десять лет совсем не отразились на Елизавете II, единственной константе в британском королевском семействе. Все, как раньше. Яркие костюмы, неизменные шляпы, платки Hermes, сумочки Launer и ярко-розовая помада Clarins. Ее Величество не меняется под давлением моды и общественных взглядов, а твердо придерживается своего фирменного стиля. Что ж, за это мы все ею и восхищаемся.

В июне 2012-го Елизавета отметила «бриллиантовый юбилей». 60 лет на троне — какие уж тут шутки. До нее подобное удавалось лишь королеве Виктории. Праздновали с размахом: британцы получили 4 выходных дня, а 3 июня состоялся речной парад, в котором приняли участие более тысячи яхт и лодок. Виновница торжества появилась перед подданными: воды Темзы рассекала величественная королевская барка со всеми членами королевской семьи на борту.

Елизавета II махала рукой всем, кто наблюдал за процессией, и улыбалась. 4 июня состоялся гала-концерт перед Букингемским дворцом, на котором выступили такие звезды, как Робби Уильямс, пианист Ланг Ланг, Грейс Джонс, Энни Леннокс, Ширли Бэсси, Элтон Джон и Пол Маккартни.

Но одно дело — празднества и концерты и совсем другое — появление на открытии Олимпиады в Лондоне в 2012 году. И если вы думаете, что она просто поприветствовала всех, то вы ошибаетесь! Елизавета снялась в ролике, где ее партнером выступил сам… Джеймс Бонд в исполнении Дэниела Крэйга.

Как признавался режиссер Дэнни Бойл, изначально он даже не собирался предлагать королеве самой поучаствовать в действе. Он планировал снять в ее роли Хелен Миррен, получившую «Оскар» за фильм «Королева». Но когда создатели ролика отправили Елизавете экземпляр сценария на одобрение, она неожиданно изъявила желание и самой предстать на экране.



Сказано — сделано. На видео Елизавета II уверенно шла вместе с Джеймсом Бондом (за ними бежали любимые Ее Величеством корги), а затем прибыла на церемонию открытия на вертолете.



Правда, с тех пор ни в чем подобном королева не участвовала, да и нужно ли ей это? Ведь народная любовь у нее и так имеется. Однако показать лишний раз, что она еще полна огня, Елизавета II может.

Дресс-коду — бой

Помните строгие правила, которые упоминаются в каждой статье про королевский дресс-код? Забудьте, они становятся пережитком прошлого. Если раньше монаршие особы и помыслить не могли о том, чтобы выйти в чем-то смелее классических костюмов пастельных оттенков (открыто бунтовала лишь известная мятежница Диана), то сейчас отклонения от протокола воспринимаются как нечто само собой разумеющееся.

Кейт Миддлтон, которую в родных краях хвалят за истинно британскую сдержанность, в 2016 году позволила себе эффектное платье Barbara Casasola молочного оттенка с открытыми плечами. Казалось бы, что тут необычного? В первую очередь то, что Кейт изменила самой себе (или же своему стилисту) и появилась в чем-то более интересном, чем классические однотонные костюмы, пальто и платья с цветочным принтом. А тут на тебе — наряд, который в британской прессе тотчас же окрестили «фривольным» и «вызывающим».

Правда, Кэтрин предпочитает «тихий бунт», и поэтому на ее незначительные «нарушения» протокола даже чопорные поборники правил склонны закрывать глаза. Возможно, сказывается и симпатия народа к самой Миддлтон — за десять лет она превратилась из вечной девушки принца Уильяма, чувствовавшей себя не на своем месте, в полноправную уверенную в себе хозяйку Кенсингтонского дворца.

То ли дело Меган Маркл! Вот уж кто как следует встряхнул королевскую семью. Многие были уверены, что голливудская актриса немедленно облачится в бежевый и розовый и будет вести себя тише воды и ниже травы. Но нет, своевольная американка и не думала менять свои привычки. Да, их пришлось скорректировать (некоторые по сей день скорбят по удаленному блогу The Tig, где Меган увлеченно писала о путешествиях, моде и еде), но открещиваться полностью от своей сути — никогда!

Так что королевский дресс-код наверняка был изучен, но, судя по всему, высоко не оценен. Неудивительно, что пресса рвала и метала. Меган своего добилась: фото с ее выходов в свет рассматривали под микроскопом в поисках «нарушений», а ее улыбающееся лицо не исчезало с первых полос газет. Люди не были готовы принять ее, относились к ее восстанию против блеклых платьиц настороженно и открыто осуждали бунтарский дух Маркл.

И поверьте, это были не малозаметные «нарушения»! О нет, Меган не разменивалась по мелочам и шла ва-банк. Темный лак на ногтях, контуринг на скулах, небрежный пучок, брючные костюмы, отсутствие колготок, полупрозрачные платья — можно перечислять и перечислять все то, что выводило британцев из себя за прошедшие несколько лет. А ее любовь к нарядам черного цвета, которые, как считается, члены королевской семьи должны надевать лишь по случаю траура?

А что насчет модных конфузов, которые происходят с ней чуть ли не чаще, чем с другими Виндзорами? Прозрачная плиссированная юбка, открывшая нижнее белье, несрезанная c платья бирка, облегающий наряд, в который было не так-то просто втиснуться… Герцогиня словно сознательно допускает подобные «оплошности» в попытке доказать, что даже небожительницы, приближенные к короне, — тоже люди, которые не могут оставаться самим совершенством 24/7. С другой стороны, не исключено, что все атаки Меган в сторону королевского протокола продиктованы лишь одним — жаждой внимания.

Впрочем, какие бы цели не преследовала герцогиня Сассекская, одно ей точно удалось: к ее выходкам привыкли. И потому относятся в разы спокойнее, если кто-то из других леди наденет что-то смелее набивших оскомину «безопасных» бежевых нарядов, по которым равнодушно скользят взглядом модные обозреватели.

Уж не потому ли Кейт Миддлтон в 2019 году поменяла стилиста? Когда Наташа Арчер ушла в декрет, Кэтрин выбрала новую помощницу. И всем прочим кандидатурам она предпочла Вирджинию «Джинни» Чедвик-Хейли, трудившуюся ранее редактором не где-нибудь, а в британском Vogue. Неудивительно, что стиль герцогини после этого претерпел заметные изменения: Кейт стала все чаще появляться в стильных брюках, да и начала отдавать предпочтение более сочным цветам. Чего стоит только один выход в сиреневой блузе Gucci!

Вполне вероятно, что герцогиня Кембриджская понаблюдала за тем, какой ажиотаж творится вокруг каждого выхода Маркл, и вполне резонно подумала: «Почему ей можно, а мне – нет?» Вот и начала потихоньку отдаляться от своего консервативного стиля, принимая в расчет современные тенденции моды.

Переживать ей вряд ли стоит. Скорее всего на такие «возмутительные выходки», как Меган, Кейт не решится. Да и вообще, на дворе XXI век, и порицать женщину за темный лак для ногтей перестает быть актуальным.

Какие карты еще припрятаны в рукаве Маркл? Неужели близок тот час, когда она выйдет в свет с бордовой или алой помадой? А может быть, в один прекрасный момент жителям Великобритании наскучит искать недочеты в каждом луке герцогини?

Мир меняется, меняется и королевский дресс-код. За десять лет строгие правила превратились в свод рекомендаций. И даже консервативные британцы, рвавшие на куски за обнаженные плечи средь бела дня, вынуждены с этим смириться.

Скандалы в благородном семействе

Гэри Льюис и леди Давина Виндзор

Несмотря на то, что в этом десятилетии пиарщики Виндзоров работали не покладая рук, некоторых казусов в семействе, ставших достоянием общественности, избежать не удалось. Единственный развод в королевской семье скрывался около года — двоюродная племянница королевы леди Давина Виндзор рассталась с 48-летним Гэри Льюисом. В остальном же о конфликтах знаменитых пар ни слуху, ни духу. Но царит ли между ними тишь да гладь? Кто знает.

2019 год был богат на слухи вокруг отношений «великолепной четверки» — Уильяма и Кейт и Гарри с Меган. Младший сын принцессы Дианы честно признался в интервью, что у них с братом «разные пути», дав тем самым поклонникам обильную пищу для размышлений. Ближе к концу года Кембриджи и Сассексы и вовсе держались подальше друг от друга.

Что за черная кошка пробежала между братьями, которые поддерживали друг друга? Да и у Кейт с Гарри изначально складывались отличные отношения, он даже называл ее «старшей сестренкой, которой у него никогда не было». Все поменялось, когда принц начал встречаться с Меган Маркл. Ее обвиняли в дурном влиянии на Гарри, в том, что она пытается навязать ему свою систему ценностей, верховодит несчастным, и чуть ли не заставляет его ежедневно рыдать.

Да и прошлое Маркл давало о себе знать. И речь идет вовсе не о ее актерской карьере. Родственники Меган вдруг вспомнили о ней и решили от души нажиться на ее имени. То сводная сестра герцогини Саманта, обиженная на весь мир, выпустит книгу «Дневник сестры принцессы-выскочки», то племянник назовет в честь любимой тетушки сорт каннабиса. И это лишь верхушка айсберга! Томас Маркл опубликовал письмо дочери в таблоиде, и все узнали, что Меган умоляет отца перестать общаться с ней через СМИ.

Да уж, на фоне скандальных Марклов, отчаянно жаждавших откусить от жирного пирога под названием «слава», честолюбивые Миддлтоны (которые также пытались получить выгоду от удачного брака дочери) казались ангелами. И ведь это явно не финал истории, потому что на арену выходят новые и новые родственники Меган: от племянников до дяди, заставить замолчать которых не так-то просто.

Но выяснения отношений между Меган и ее родственниками и даже между братьями Уильямом и Гарри — это ничто по сравнению с тем, в какой скандал попал принц Эндрю под конец года. А все благодаря неподходящим знакомствам. Принц долгое время водил дружбу с печально известным миллиардером Джеффри Эпштейном. Финансиста обвиняли в том, что он склонял несовершеннолетних девочек к занятиям проституцией и «подкладывал» их под сильных мира сего. В 2015 году некая Вирджиния Джуффре рассказала, что в 17 лет Эпштейн принуждал ее к сексу с принцем Эндрю. И доказательства у нее были — фото девушки рядом с сыном Елизаветы II мигом разлетелось по Сети.

Эпштейн покончил с собой в августе 2019-го, и многие не верят, что ему никто не «помог». Уж слишком много чужих тайн хранил богач.

Букингемский дворец заявил, что обвинения Вирджинии Джуффре ложны. В ноябре принц Эндрю дал интервью, в котором по идее должен был пролить свет на ситуацию, но… сделал только хуже. PR-щики Виндзоров, должно быть, в этот момент за голову хватались, так как принц сказал, что знать такой Вирджинии не знает, а в подлинности снимка сомневается. Хоть дружбу с преступником отрицать не стал, но заметил, что общались они лишь о торговле и бизнесе. На журналистку Эмили Мейтлис было больно смотреть. Говорил принц, а стыдно было всем.

Вирджиния Джуффре

Неудивительно, что вскоре Эндрю сложил с себя все полномочия. При этом, судя по слухам, его не собираются оставить в покое. Вирджиния Джуффре настроена решительно, так что отсидеться в тишине и переждать, пока все пройдет «как-нибудь само» принцу вряд ли удастся.

Как мы видим, эти десять лет прошли для королевской семьи довольно бурно. Четыре свадьбы, ни одних похорон, множество детей. Лишь одно остается незыблемым — Елизавета II на троне. Но что будет потом? Будущее кажется туманным даже для тех, кто уверенно стоит на ногах. Королевская семья сейчас в центре внимания, в старинный уклад одно за другим вносятся изменения, а скандалы сложно заглушить, даже несмотря на слаженную работу PR-команды.

1 2 3 ... 11 Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон в 2011 году была масштабным событием

И вот уже расстояние между Виндзорами и кланом Кардашьян стремительно сокращается, а отличий между ними становится все меньше. Что это — попытка стать ближе к народу или же отчаянные усилия алчных до внимания людей? Как же относиться к такой монархии, которая постепенно перестает быть на себя похожей? Что ж, кажется, следующее десятилетие обещает быть богатым на разнообразные события. Так подождем реакции наших героев. Одно понятно: скучно наблюдать за их жизнью точно не будет.