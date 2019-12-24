Длинноногой и высокой Шайло Джоли-Питт пророчат модельную карьеру

Поклонники звездной семьи Джоли-Питт обратили внимание на то, что 13-летняя наследница актрисы уже практически догнала ее по росту. Фанаты уверены, что с такими генами Шайло с легкостью покорит модельный Олимп.

Анджелина Джоли с Захарой и Шайло

На днях Анджелина Джоли отправилась с дочерьми на предпраздничный шопинг. Выход знаменитостей не остался незамеченным — фото папарацци мгновенно облетели западные таблоиды. На снимках радостные 14-летняя Захара и 13-летняя Шайло идут рядом с мамой.

Интернет-пользователи сразу же обратили внимание на длинные стройные ноги Шайло. В Сети можно найти немало комментариев, в которых поклонники рассуждают о несомненных перспективах девушки, если она выберет карьеру модели.

Шайло Джоли-Питт

Впрочем, есть и те, кто настроен скептично. По их мнению, во-первых, одних ног недостаточно, а во-вторых, Шайло никогда не проявляла интерес к публичности — наоборот, во время выходов в свет она, как правило, позирует скованно, сутулится и явно думает о том, как бы побыстрее скрыться от объективов.

Впрочем, никто не знает, о чем на самом деле мечтает 13-летняя Шайло, ведь вся информация о ней — это сообщения инсайдеров. Woman.ru будет следить за развитием событий.