Фанаты обратили внимание, что со стола Елизаветы II исчезла фотография Гарри и Меган

Каждый год Елизавета II записывает традиционную речь, приуроченную к Рождеству. Как правило, она длится не более десяти минут, но британцы глубоко ценят это обращение и собираются всей семьей возле телевизоров, чтобы послушать Ее Величество.
Примечательно, что эту речь королева готовит самостоятельно и без совещаний с министрами. Возможно, поэтому жители Великобритании ждут ее обращение с таким нетерпением.
Несмотря на то, что речь Елизаветы II еще не вышла, издание Time поделилось некоторыми подробностями ее выступления. Кроме того, в Сети появился снимок, на котором можно оценить образ Ее Величества. Она выбрала платье сочного синего оттенка и дополнила аутфит крупной брошью и жемчужным ожерельем.
Пока весь мир ждет появления ролика на экранах и в Сети, внимательные поклонники заметили одну деталь. На столе Елизаветы II было несколько памятных фотографий. Принц Филипп, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз, принц Уильям с Кейт Миддлтон и тремя детьми... Кого-то не хватало. А именно — принца Гарри и Меган Маркл с их 7-месячным сыном Арчи.
Фанатам показалось настораживающим, что снимка самого младшего правнука на столе Елизаветы не оказалось. Некоторые связали это обстоятельство с тем, что принц Гарри и Меган Маркл в этом году часто оказывались в центре скандалов — то увлекутся полетами на частных самолетах, то начнут жаловаться на свою нелегкую жизнь в документальном фильме.