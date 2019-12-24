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Фанаты обратили внимание, что со стола Елизаветы II исчезла фотография Гарри и Меган

Елизавета II записала ежегодную рождественскую речь в Виндзорском замке. Внимательные поклонники заметили одну деталь на снимке с этого важного события. И принялись строить предположения.
Елизавета II

Каждый год Елизавета II записывает традиционную речь, приуроченную к Рождеству. Как правило, она длится не более десяти минут, но британцы глубоко ценят это обращение и собираются всей семьей возле телевизоров, чтобы послушать Ее Величество.

Примечательно, что эту речь королева готовит самостоятельно и без совещаний с министрами. Возможно, поэтому жители Великобритании ждут ее обращение с таким нетерпением. 

Елизавета II

Несмотря на то, что речь Елизаветы II еще не вышла, издание Time поделилось некоторыми подробностями ее выступления. Кроме того, в Сети появился снимок, на котором можно оценить образ Ее Величества. Она выбрала платье сочного синего оттенка и дополнила аутфит крупной брошью и жемчужным ожерельем.

Во время рождественской речи королева признала, что год для страны выдался «ухабистым». 

Пока весь мир ждет появления ролика на экранах и в Сети, внимательные поклонники заметили одну деталь. На столе Елизаветы II было несколько памятных фотографий. Принц Филипп, принц Чарльз и Камилла Паркер Боулз, принц Уильям с Кейт Миддлтон и тремя детьми... Кого-то не хватало. А именно — принца Гарри и Меган Маркл с их 7-месячным сыном Арчи.

Фанатам показалось настораживающим, что снимка самого младшего правнука на столе Елизаветы не оказалось. Некоторые связали это обстоятельство с тем, что принц Гарри и Меган Маркл в этом году часто оказывались в центре скандалов — то увлекутся полетами на частных самолетах, то начнут жаловаться на свою нелегкую жизнь в документальном фильме.

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24 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru
Теги

Елизавета II, Принц Гарри, Меган Маркл

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1 комментарий Добавить комментарий
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  • А также не было фотографий любимой дочери Анны, двух других сыновей, обожаемой невестки Софи и всех остальных внуков. Вероятно, это с чем-то связано.

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