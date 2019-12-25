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25-летняя дочь Кирилла Сафонова разместила пикантный снимок из ванной, показав бесконечные ноги

Анастасия, дочь Кирилла Сафонова, увлеченно строит модельную карьеру и поддерживает себя в прекрасной форме. На днях она опубликовала соблазнительное фото, заинтриговавшее ее поклонников.
Кирилл Сафонов, Анастасия Сафонова

23 декабря Анастасия Сафонова разместила новый снимок в своем микроблоге. Девушка является активной пользовательницей Инстаграма и старается радовать подписчиков частыми обновлениями. 

На этот раз дочь Кирилла Сафонова опубликовала интригующую фотографию, сделанную в Майами. В кадре Анастасия замерла в наполненной ванне с книгой в руках. 

Анастасия Сафонова

Некоторые поклонники отметили, что Анастасия приняла не самую удобную позу для расслабленного отдыха. Она положила голову на бортик ванной и развернулась, так что все фолловеры Сафоновой могли насладиться не только открывающимся видом города, но и ее длинными стройными ногами. Мало кого такое зрелище могло оставить равнодушным.

«Какой вид», «Красавица», «Обалденно прекрасные ноги», — комментировали пользователи Сети.

Напомним, в начале октября 2019-го Анастасия вышла замуж в Израиле. Ее избранником стал ирландский финансист Стивен Мерфи. Они обручились три года назад, но связали себя узами брака лишь недавно. Молодожены живут в США. Кстати, Кирилл Сафонов полностью одобрил выбор дочери.

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25 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @anastasiasaf, @kirill_safonov/Instagram
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Кирилл Сафонов

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Гость 2019-12-23 08:49:00
397
Рассекретила!Тоже мне архивные документы...да кому это имя нужно вместе с нюшей и её новоиспеченным мужем,бросившим ранее рожденных детей,а на данный момент в образе заботливого папаши.Одни клоуны вокруг.
Нюша рассекретила имя дочери и впервые показала ее лицо
138 Комментариев
Гость 2019-12-22 17:06:00
178
Невероятно везучая женщина, просто невероятно. Вырваться с того дна, на котором она родилась, на тот уровень, где находится она сейчас, не каждой дано. Понимаю, что наверняка ее путь не был легким, но все-таки ей нереально повезло. Круче, чем она, наверное только старушка Меган выступила.
Наталья Водянова поздравила сына с 18-летием, опубликовав архивное фото в прозрачных легинсах и трусах
42 Комментариев
Гость 2019-12-21 14:37:00
169
Елизавете нужно отделиться от папы женоненавистника и мамы с рабским менталитетом. И начать жить самой. Думать своими мозгами, а не папинами. А Боярского с мнением "о месте женщины" нужно бойкотировать. На западе за такие высказывания он бы давно лишился репутации. Это только в России пока можно направо и налево кричать, что женщине место только на кухне и тд.
Свадьбы не будет! Как Михаил Боярский три раза помешал дочери Елизавете выйти замуж
28 Комментариев





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