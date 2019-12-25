25-летняя дочь Кирилла Сафонова разместила пикантный снимок из ванной, показав бесконечные ноги

Анастасия, дочь Кирилла Сафонова, увлеченно строит модельную карьеру и поддерживает себя в прекрасной форме. На днях она опубликовала соблазнительное фото, заинтриговавшее ее поклонников.

23 декабря Анастасия Сафонова разместила новый снимок в своем микроблоге. Девушка является активной пользовательницей Инстаграма и старается радовать подписчиков частыми обновлениями.



На этот раз дочь Кирилла Сафонова опубликовала интригующую фотографию, сделанную в Майами. В кадре Анастасия замерла в наполненной ванне с книгой в руках.

Некоторые поклонники отметили, что Анастасия приняла не самую удобную позу для расслабленного отдыха. Она положила голову на бортик ванной и развернулась, так что все фолловеры Сафоновой могли насладиться не только открывающимся видом города, но и ее длинными стройными ногами. Мало кого такое зрелище могло оставить равнодушным.

«Какой вид», «Красавица», «Обалденно прекрасные ноги», — комментировали пользователи Сети.

Напомним, в начале октября 2019-го Анастасия вышла замуж в Израиле. Ее избранником стал ирландский финансист Стивен Мерфи. Они обручились три года назад, но связали себя узами брака лишь недавно. Молодожены живут в США. Кстати, Кирилл Сафонов полностью одобрил выбор дочери.