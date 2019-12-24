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СМИ: Брэдли Купер требует, чтобы Ирина Шейк прекратила распускать о нем сплетни

Кажется, расстаться по-хорошему все же не получилось. Ходят слухи, что Ирина Шейк постоянно говорит гадости о Брэдли Купере за его спиной, а его это категорически не устраивает.

Портал Star сообщает преинтересные новости: 33-летняя Ирина Шейк, мол, так обижена на 44-летнего Брэдли Купера и никак не может простить ему расставание, что безостановочно говорит не самые лицеприятные вещи о бывшем возлюбленном своим приятелям. 

«Она постоянно сплетничает о Брэдли. Говорит, что он зануда, да еще и отвратительный любовник, который не смог бы удовлетворить женщину, даже если бы от этого зависела его жизнь», — передает анонимный инсайдер.

Источник также утверждает, что Купер в курсе ситуации, и это его ужасно раздражает. Брэдли уже попросил Шейк «заткнуться», или ему придется «принять меры», но она вообще не воспринимает его слова всерьез.

Правда, что же Купер собирается делать с нерадивой бывшей гражданской супругой, инсайдер не объяснил.

Напомним, Брэдли и Ирина расстались в июне 2019-го спустя четыре года отношений. Они решили остаться друзьями и теперь вполне успешно участвуют в жизни общей дочери Леа, которая родилась весной 2017-го. Впрочем, если информация зарубежного таблоида соответствует действительности, все может очень круто измениться.

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24 декабря 2019
Текст Анна Балоян
Фото Getty Images
Теги

Брэдли Купер, Ирина Шейк

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Говорить гадости про сексуальные способности бывшего - это наша типично российская традиция))) Видимо, сильно он Иру обидел...

  • Она еще денег хочет, за то что пару лет "бородой" поработала? Ни ума, ни воспитания, на этом и погорит в итоге!

  • Как всегда все от непонятного источника, сами Ирина и Бредли прекрасно общаются и о, чудо не разрывают бедного ребёнка на части. Нашим звёздам поучиться бы так расставаться.

  • Только себя этим унижает. Если он не мог удовлетворить женщину и вообще такой плохой, то что она делала рядом с ним? Да еще и дочь ему родила? Значит сама тоже не высший сорт. Л-логика).

  • Прям как Лолита) Была лучшего мнения о Шейк.

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