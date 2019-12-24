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Домработница сделала Анастасии Волочковой укладку для съемки

Анастасия Волочкова поддерживает теплые отношения со своей помощницей по хозяйству. Звезда даже доверяет ей свою прическу и нисколько не опасается за результат.
Анастасия Волочкова

23 декабря Анастасия Волочкова выложила новый снимок в своем Инстаграме. На нем она в ярко-синем костюме позирует рядом с темноволосой женщиной. В подписи к фото Волочкова представила фолловерам свою домработницу Лолу — женщину, которая вот уже четыре года следит за порядком в ее доме.

Анастасия Волочкова

Более того, оказалось, что Лола не только наводит чистоту. Иногда Анастасия позволяет ей делать себе прическу. Это объясняется тем, что женщина в прошлом была парикмахером, но затем, видимо, решила сменить деятельность. 

«Сегодня перед сьемкой укладку мне сделала наша домохозяюшка Лолочка. Она на все руки мастер! И в прошлом парикмахер. Мы вместе уже 4 года. Лола и ее супруг Рустам помогают во всем. В нашем доме у них родились уже две дочки. Мы очень душевно с Лолой близки. Замечательный она человек», — рассказала о помощнице по хозяйству Волочкова.

В комментариях некоторые фолловеры восхитились участием Анастасии, которая сумел найти общий язык со своей домработницей и сохранить с ней теплые отношения: «Многим звездам нужно брать пример с вас, Настя. Ваша доброта безгранична», «Вот в этом я вас обожаю! За вашу доброту и простоту! Желаю вам с Лолочкой еще долгих счастливых лет! Красотки!», «Лола — молодец! Настя, береги ее».

  • Анастасия Волочкова
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    Анастасия Волочкова порой изумляет фолловеров своими экстравагантными образами
    Смотреть галерею

Другие подписчики отнеслись к посту Волочковой иначе: укладку, выполненную Лолой, они не оценили, а также обвинили Анастасию в том, что она «вытянула» себе ноги в Фотошопе.

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24 декабря 2019
Текст Ирина Селиверстова
Фото @volochkova_art/Instagram
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Анастасия Волочкова

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4 комментария Добавить комментарий
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  • Ничему жизнь Настю не учит((...Была уже такая неземная любпвь с водителем. Закончилась матами, скандалом, позором. Тут будет то же самое. Это восточные люди. Они видят, у кого они работают. И не уважают ее ни секунды. Но работают пока работается. Но потом они откоют рот и мы узнаен очень много нового.

  • Мигранты везде устроятся, одни маникюршипедикюрши, домработницы приезжие!

  • Узбекистан и Таджикистан уже весь здесь.

  • Ну эти присосались к ней. Детев наплодили, ща гражданство попросят.

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