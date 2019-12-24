Домработница сделала Анастасии Волочковой укладку для съемки

23 декабря Анастасия Волочкова выложила новый снимок в своем Инстаграме. На нем она в ярко-синем костюме позирует рядом с темноволосой женщиной. В подписи к фото Волочкова представила фолловерам свою домработницу Лолу — женщину, которая вот уже четыре года следит за порядком в ее доме.
Более того, оказалось, что Лола не только наводит чистоту. Иногда Анастасия позволяет ей делать себе прическу. Это объясняется тем, что женщина в прошлом была парикмахером, но затем, видимо, решила сменить деятельность.
В комментариях некоторые фолловеры восхитились участием Анастасии, которая сумел найти общий язык со своей домработницей и сохранить с ней теплые отношения: «Многим звездам нужно брать пример с вас, Настя. Ваша доброта безгранична», «Вот в этом я вас обожаю! За вашу доброту и простоту! Желаю вам с Лолочкой еще долгих счастливых лет! Красотки!», «Лола — молодец! Настя, береги ее».
Другие подписчики отнеслись к посту Волочковой иначе: укладку, выполненную Лолой, они не оценили, а также обвинили Анастасию в том, что она «вытянула» себе ноги в Фотошопе.