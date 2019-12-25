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После обвинений в растратах Меган Маркл вдвое снизила бюджет на свой гардероб и все равно тратит слишком много

Британские журналисты подсчитали траты Меган Маркл за 2019 год и пришли к выводу, что герцогиня стала делать успехи. Правда, суммы, которыми оперирует королевская особа, все еще выглядят внушительными для простых людей.
Меган Маркл, принц Гарри
Меган в платье Oscar de la Renta, сапогах Sarah Flint и сумкой Ralph Lauren

Издание Daily Mail внимательно изучило все выходы Меган Маркл за 2019 год. Оказалось, что траты герцогини на одежду сократились вдвое — бывшая актриса все чаще появляется в вещах, которые мы уже на ней видели. Несмотря на все старания Маркл, в этом году на обновление ее гардероба ушло порядка 203 000 фунтов стерлингов (около 17 миллионов рублей).

Конечно, в 2018-м герцогиня позволяла себе гораздо больше — по подсчетам журналистов, королевский гардероб обошелся казне в не менее королевскую сумму, которая составила 407 000 фунтов стерлингов.

Как пишут репортеры, Меган стала жестко ограничивать себя в выборе нарядов после травли в СМИ и публичного недовольства налогоплательщиков, за счет которых живет королевская семья. 

Меган Маркл
Меган в платье Aritzia

После рождения Арчи герцогиня стала выбирать одежду демократичных брендов. Например, все наряды африканского тура обошлись всего в 4 000 фунтов стерлингов, и это в 29 раз меньше, чем траты на предыдущую благотворительную поездку Сассексов. После возвращения из Африки Меган Маркл практически не ходила по светским мероприятиям и больше появлялась на общественно-важных событиях, куда выбирала максимально повседневные луки.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган в платье Valentino

И все же Маркл осталась верна себе и не смогла устоять перед черным платьем Valentino. В черном полупрозрачном наряде герцогиня появилась на свадьбе своей подруги Миши Нону. В Сети так долго обсуждали уместность аутфита на торжестве, что ценник самого платья как будто ускользнул от бдительных глаз налогоплательщиков.

  • Меган Маркл
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    Как же сильно Меган Маркл разозлила налогоплательщиков, что теперь они следят за каждым ее шагом
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Впрочем, все тайное становится явным, да и британцев можно понять. Не для того они работают, чтобы вечно нарушающая протолок американка сияла в дизайнерских нарядах. 

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25 декабря 2019
Текст Катерина Некрасова
Фото Getty Images, Legion-Media.ru, East News, Shutterstock/Fotodom.ru
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Меган Маркл

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Гость 2019-12-22 17:06:00
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